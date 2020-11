Incredibil! Presedintele Federatiei engleze de fotbal si-a dat demisia dupa un scandal de rasism! Cum i-a numit pe fotbalistii de culoare

Demisia lui Clarke vine in contextul in care acesta a fost implicat zilele trecute intr-un scandal de rasism, fiind acuzat ca a folosit o expresie nepotrivita, cand s-a referit la fotbalistii de culoare din nationala Angliei cu termenul de "colorati" ("coloured").

Acesta si-a cerut scuze la inceputul zilei, dar in urma cu putin timp a cedat presiunii si fost nevoit sa isi dea demisia.

"Putem confirma ca Greg Clarke a demisionat din functia de presedinte. Peter McCormick va prelua rolul de presedinte interimar al FA cu efect imediat, iar Consiliul FA va incepe procesul de identificare si numire a unui nou presedinte in timp util", se arata in comunicatul transmis de Federatia engleza de fotbal in urma cu putin timp.

