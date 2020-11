Scandal MONSTRU declansat de o sportiva olimpica a Romaniei! Acuzatii grave la adresa antrenorului: "Eram in lenjerie intima, a intrat peste mine in camera!"

Antrenorul lotului olimpic de bob e acuzat de violenta, hartuire, intimidare si proxenetism!

Ioana Gheorghe, o tanara in varsta de 23 de ani care e membra a lotului olimpic feminin de bob, sustine ca antrenorul Paul Neagu (66 de ani) le-ar fi supus pe sportive timp de mai multi ani la abuzuri! COSR a cerut schimbarea lui Neagu pana la finalizarea anchetei.

Ioana Gheorghe, incurajata de logodnicul ei, s-a hotarat sa vorbeasca pentru ziuadevest.ro despre ceea ce sustine ea ca se intampla de ani buni in lotul olimpic de fete al Romaniei!

Momentul care a determinat-o sa iasa in presa ar fi avut loc acum cateva zile, in Letonia, unde fetele se aflau la un concurs. "Intr-o zi, o colega isi tinea ziua de nastere. Neagu stia ca am ramas singura in camera si ca fetele au mers la baieti, in cladirea de alaturi. Eu nu merg niciodata in camera lor.

Mi-a trimis un mesaj pe WhatsApp in care mi-a spus ca fetele au plecat la baieti si m-a intrebat daca putem discuta. I-am raspuns, intre ghilimele, cu ceea ce mi-a spus logodnicul meu ca a vorit cu el, ca "sunt mediocra, nu mai progresez, ca imi fac bagajele si plec acasa". A vazut mesajul dupa 10 minute si, apoi, a venit la mine in camera. Eram in lenjerie intima, numai ce iesisem de la dus. Nici nu l-am vazut la inceput, ascultam muzica in casti. Eram in pat cand l-am vazut. Mi-a smuls telefonul din mana. I-am zis sa mi-l dea. Eram in pat si el statea in picioare, se uita de deasupra mea. A incercat sa dea cu telefonul in mine.

L-am prins de mana, a incercat sa ma jigneasca si sa ma injure. Am strigat-o pe colega mea, el a inceput sa imi rada in fata si sa spuna ca nu am martori, ca nu stie nimeni. A inceput sa spuna ca nu mi-a facut nimic, ca nici nu m-a atins, si ca iese din camera. I-a zis colegei mele ca am halucinatii, ca nu stiu ce vorbesc, ca am luat-o razna si am nevoie de psihiatru".

Cele intamplate in Letonia n-au fost insa singurele evenimente nefericite. Sportiva continua cu acuzatiile grave: "Am auzit povesti despre antrenorul asta, ca e proxenet si ca se ocupa cu femei, ca este impreuna cu o colega sportiva, colega mea. Anul trecut a intrat peste mine in vestiar, mi-a smuls telefonul si a incercat sa ma loveasca. L-am prins de mana si am strigat dupa ajutor."

Tanara sustine ca ea n-ar fi fost singura victima a lui Neagu: "O alta colega mi-a marturisit ca a fost lovita de el"