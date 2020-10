Conditiile din fotbalul romanesc il fac pe un fost international sa renunte la antrenorat: "Degeaba ai licenta Pro, nu te mai baga nimeni in seama"

Cosmin Barcauan (42 de ani) s-a declarat dezamagit de situatia din fotbalul romanesc, acesta spunand ca e foarte greu sa profesezi avand in vedere capriciile pe care le au conducatorii din Romania.

Barcauan a evoluat ca jucator la echipe precum Dinamo, Craiova sau Sahtior, insa experienta de antrenor nu-l mai incanta pe fostul fundas, deoarece dupa cum crede el, selectiile antrenorilor se fac prin diferite metode.

"E un sistem in care foarte greu intri. E greu sa antrenezi in Romania, foarte greu. E greu din alte motive, nu ca ar fi valori. Degeaba ai jucat unde ai jucat, degeaba ai licenta Pro, nu te baga nimeni in seama. Eu n-am crezut niciodata ca va fi atat de greu sa primesti sansa sa antrenezi. Eu nu stiu cine are nevoie de antrenor, presedintii de cluburi au nevoie de altceva, nu de antrenor", a declarat Cosmin Barcauan la Digi Sport.

Fostul international roman a declarat ca e chiar gata sa renunte la antrenorat. Ultima experienta a lui Barcauan a fost pe banca celor de la Voluntari II, dupa alte trei experiente la echipe mici din Grecia.

"Eu mi-am luat gandul sa antrenez, chiar inainte sa incep. Atat de dezamagit sunt de ceea ce am vazut. La noi, se vorbeste mult, se promite mult, dar se face putin. Cand e timpul sa faci ceva, nu mai gasesti pe nimeni. Nu mai exista cuvant, nu ai cu cine vorbi. La noi faci ceva si peste trei etape te trezesti acasa. Noi nu suntem buni pentru Romania, ca nu facem cum vor unii, avem personalitate."