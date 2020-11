Scandal de proportii in Norvegia dupa anularea deplasarii in Romania! Ministrul sanatatii este acuzat de abuz de putere!

Ministrul norvegian al sanatatii, Bent Høie, este cel care a interzis deplasarea echipei lui Haaland in Romania.

Aceasta decizie a infuriat o mare parte a societatii norvegiene, iar tot mai multe persoane considera ca fotbalistii norvegieni puteau sa faca deplasarea pentru aceasta partida.

Avocatul Henning Harborg a explicat pentru ziarul norvegian Dagbladet ca, in cazul in care lotul Norvegiei ar fi facut deplasarea in Romania, atunci cei implicati ar fi intrat in jurisprudenta statului roman, intrucat legile din Norvegia nu se aplica in afara granitelor tarii.

"Legile norvegiene se aplica doar in Norvegia. Ce s-ar fi intamplat in Romania si Austria depindea de autoritatile romane si austriece. Regulile noastre nu se aplica si in alte tari", a declarat Harborg sursei citate.

Mai mult decat atat, avocatul continua prin a explica faptul ca jucatorii si staff-ul Norvegiei ar fi incalcat normele de siguranta impuse de pandemie doar in timpul in care se aflau in aeroport si pe drumul pana la acesta, astfel ca riscurile nu ar fi fost foarte mari: "Lotul de fotbal ar fi putut nesocoti masurile de siguranta doar pe drumul de la hotel la aeroport si in aeroport. Distantarea sociala, de exemplu. Dar e aproape imposibil sa o fi facut".

Un alt avocat norvegian, Ludvig Bollerud, a mersi chiar mai departe si l-a acuzat pe ministrul Høie de abuz de putere, intrucat considera ca acesta a impus Federatiei sa ia aceasta decizie in contextul in care nu era sigur de legalitatea acestei decizii: "Ministerul Sanatatii a lasat aceasta stare de ambiguitate intr-un caz in care e responsabilitatea sa de a limpezi situatia. A fortat NFF fara a-i spune exact daca incalca sau nu regulile".

In contextul acestei avalanse de critici, ministrul Sanatatii a facut un pas inapoi si a dat vina pe Federatia de fotbal din Norvegia pentru aceasta decizie, conform aceleiasi surse.