Scandal la Poli Iasi! Daniel Pancu l-a EXCLUS din lot pe Andrei Cristea: "A plecat de la antrenament fara sa-mi spuna!" Critici la adresa atacantului

Dupa ce a fost doar rezerva in meciul pierdut la "masa verde" contra Viitorului, veteranul Andrei Cristea nu va face deplasarea cu lotul iesenilor la Voluntari pentru meciul de sambata.

La conferinta de presa de dinaintea meciului de la Voluntari, antrenorul iesenilor, Daniel Pancu, a explicat motivele pentru care a luat aceasta decizie. Antrenorul in varsta de 43 a dezvaluit ca inaintea meciului cu Viitorul de etapa trecuta, Andrei Cristea a parasit antrenamentul echipei fara sa il anunte pe antrenor. Ulterior, Pancu a adaugat ca de fapt fusese doar o neintelere, si de fapt Cristea il anuntase pe medicul echipei moldovene. Asta insa nu l-a induplecat pe fostul fotbalist al Rapidului si al nationalei Romaniei, iar atacantul de 36 de ani nu va face deplasarea la Voluntari.

"E decizia mea, e cauzata de forma lui, de motivatie, de entuziasmul lui din acest moment. La mine, lucrurile sunt clare. Am considerat ca in acest moment, el nu e bine, dar sper sa-si revina, sa se antreneze, sa fie liderul vestiarului.

Luni luasem decizia de a renunta la el, pentru ca, cu trei zile inaintea meciului cu Viitorul, a iesit din antrenament fara sa-mi spuna.

I-am dat mesaj luni, apoi am avut o discutie si mi s-a spus ca a fost o lipsa de comunicare, ca el a anuntat medicul. Am acceptat, pentru ca e vorba despre Andrei Cristea, un jucator special, nu-i ia nimeni ce a facut pentru Iasi", a declarat Daniel Pancu.

Andrei Cristea mai are nevoie de un singur meci in Liga 1 pentru a ajunge la borna de 400 de partide jucate in primul esalon din Romania. Atacantul a marcat patru goluri si a dat si doua pase decisive in opt meciuri in acest sezon.