Sageti catre Mirel Radoi: "Nu cred ca mai exista o nationala care sa aiba un selectioner cu o asa experienta de antrenor in spate si fara licenta PRO"

Marcel Puscas l-a atacat pe Mirel Radoi dupa rezultatele slabe de la nationala.

Fostul jucator de la Steaua a declarat ca Radoi a ajuns selectioner al Romaniei dupa ce a strans 45 de meciuri ca antrenor la FCSB si la nationala de tineret.

"Nu am nicio problema cu Radoi, ma refer la niste principii valabile oriunde in lume. Nu cred ca mai exista o selectionata pe glob care sa aiba un antrenor la echipa nationala cu o asa experienta de antrenor in spate si fara licenta PRO.

Mi se pare ciudat, pe Radoi de fapt il privim prin prisma renumelui de fost fotbalist. Au fost fotbalisti mai mari care nu au ajuns selectioneri, nu este in niciun caz idealul, am spus ca are certe calitatati pentru a fi antrenor, dar nu si certe calitati ca este", a spus Puscas pentru RealitateaSportiva.

Fostul oficial de la U Craiova 1948 a comparat situatia actuala cu cea de acum 20 de ani cand Gica Hagi a fost pus antrenorul nationalei desi inca nu se retrasese din cariera.

"A mai fost un experiment cu Hagi in 2001, cand a fost pus desi nici nu se retrasese bine din cariera de jucator. A mai fost si un moment cu Boloni cand a spus ca nu este antrenor roman si avea dreptate pentru ca facuse scoala la Clairefontaine", a spus fostul oficial al oltenilor.