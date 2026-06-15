După Gnahore, Andrei Nicolescu anunță și alte plecări de la Dinamo: "Vom încerca să le găsim soluții"

După ce s-a despărțit de Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko și Valentin Țicu, Dinamo l-a pierdut și pe Eddy Gnahore, mijlocașul ajuns la final de contract. Francezul și-a anunțat plecarea printr-un mesaj postat pe rețelele sociale, luni seară.

Andrei Nicolescu explică plecarea lui Eddy Gnahore

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat că un rol important în plecarea lui Eddy Gnahore l-a avut și Nuno Campos, noul antrenor al echipei.

"Nu am mers mai departe cu Eddy. Antrenorul și-a spus ultimul cuvânt. În momentul ăsta, alături de directorul sportiv, au un alt profil de mijlocaș pe care îl caută. Din câte știu, sunt două discuții deschise. E vorba de jucători străini", a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Dinamo se va despărți și de câțiva tineri

În zilele următoare, la Dinamo sunt așteptate și alte plecări, însă de această dată va fi vorba de jucătorii tineri care au revenit din împrumut și nu vor fi păstrați de Nuno Campos pentru noul sezon.

"La momentul ăsta, toți jucătorii care au fost împrumutați vor fi joi dimineață la antrenamentele cu noul staff. Se va decide în momentul ăla cine pleacă în cantonament alături de cei de la prima echipă. După care, vom încerca să le găsim soluții.

Evident, pentru posturile pe care știm că ne trebuie suntem în căutări alături de directorul sportiv", a mai spus Nicolescu.