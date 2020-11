Griezmann a RUPT TACEREA dupa scandalul din ultimele zile! Dezvaluiri la MIEZUL NOPTII despre relatia cu Messi! Ce i-a spus starul argentinian cand a semnat cu Barcelona

Antoine Griezmann (29 ani) nu trece prin cele mai bune momente ale carierei sale.

Atacantul francez nu a reusit inca sa se adapteze la Barcelona, iar jocul sau nu este convingator. In acest sezon, Griezmann are 10 aparitii in tricoul catalanilor si doua goluri inscrise.

In jurul numelui sau s-a creat un adevarat scandal, dupa ce persoane din anturajul sau au inceput sa il discrediteze pe Leo Messi si sa il acuze pe starul argentinian de un comportament nepotrivit la adresa lui Griezmann.

Ulterior, atacantul a inceput sa fie agresat verbal de fanii lui Messi, care il vedeau vinovat pentru toate scandalurile din presa si declaratiile usturatoare facute la adresa idolului lor.

Satul de situatia tensionata, Antoine Griezmann a oferit un interviu sincer pentru emisiunea lui Jorge Valdano, 'Universo Valdano', in care a lamurit toata situatia.

"Cu Eric Olhats nu mai am o relatie de cand m-am casatorit. Nu a venit la nunta mea, m-am enervat mult, nu este reprezentantul meu si nu am niciun fel de relatie cu el. Niciunul dintre apropiatii mei nu vorbeste, el isi da cu parerea, asa cum fac cu totii si poate face mult rau, poate crea indoieli in vestiar si in relatia mea cu Leo.

Leo stie ca il respect extrem de mult, invat de la el. Apoi unchiul meu, care nu are habar cu ce se mananca fotbalul. Vine un ziarist, sta cu tine si vrea sa scoata ceva de la tine. I-am spus lui Leo ca nu am nicio legatura cu ei. Cu unul nu vorbesc de mai bine de trei ani, iar in cazul unchiului meu, nici macar nu am numarul lui de telefon.

I-am spus lui Leo ca voi vorbi despre asta, chiar daca nu imi place, pentru a lamuri lucrurile. Am nevoie de putin ajutor din partea tuturor, a suporterilor, a clubului. Ajutorul coechipierilor il am deja. Lumea sa fie putin mai blanda cu mine, ziaristii, sa nu mai dea atat in mine, sa ma lase putin linistit. Am increderea antrenorului", a spus Antoine Griezmann.

Campionul mondial a dezvaluit si care a fost mesajul lui Messi pentru el in momentul in care a semnat cu Barcelona, dupa ce initial refuzase gruparea catalana si pe Leo in urma cu un an, motiv pentru care starul argentinian se suparase.

"Am ajuns la Barcelona, echipa pe care am refuzat-o cu un an inainte. Se poate sa fi fost comentarii in vestiar, insa voiam sa imi cer iertare daca trebuia, pe teren. Am vorbit cu Leo cand am ajuns si mi-a zis ca l-a durut cand am refuzat sa merg prima oara, pentru ca a vorbit public despre venirea mea, iar eu am spus nu la final. Insa mi-a zis ca merge 'la moarte' cu mine, iar asta observ si simt in fiecare zi", a adaugat campionul mondial.

VIDEO - Primul gol din Champions League pentru Antoine Griezmann la Barcelona: