Schimbări masive la echipa lui Cristi Chivu: numele grele care pleacă de la Inter

Clubul milanez va suferi modificări importante la nivelul lotului începând cu 30 iunie 2026, notează jurnaliștii de la TMW. Sub îndrumarea lui Cristi Chivu , echipa va renunța la jucători aflați la final de angajament, principalul compartiment vizat fiind apărarea.

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Titularii din defensivă își caută echipe

Yann Sommer și Francesco Acerbi vor părăsi clubul, cu excepția unor surprize de ultimă oră. Portarul elvețian, absent de la actualul Campionat Mondial după retragerea din echipa națională, intenționează să își continue cariera. Ajax Amsterdam a făcut deja pași concreți pentru semnătura sa, deși există și varianta unei repatrieri în Elveția sau a unui transfer la formația portugheză Estrela Amadora, unde ar putea deveni coechipier cu Thomas Muller și Mats Hummels.

În ceea ce îl privește pe Acerbi, viitorul fundașului central ar putea fi legat tot de Serie A, formații precum Monza și Genoa testând deja terenul. O altă destinație vehiculată este Al-Hilal, deși poziția fostului său antrenor, Simone Inzaghi, este în prezent una incertă la gruparea saudită.

Pe lista plecărilor se află și Matteo Darmian, o variantă constantă de rezervă pentru mai multe posturi din defensiva „nerazzurrilor”. După ce interesul inițial al celor de la Torino a scăzut, Monza, Venezia, Sassuolo și Udinese și-au manifestat dorința de a-l transfera. Totuși, viitorul său ar putea fi în continuare legat de Milano. Conducerea i-a propus un nou contract, însă nu din postura de jucător, ci i-a fost oferit un rol în structura administrativă a clubului.