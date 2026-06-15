Schimbări masive la echipa lui Cristi Chivu: numele grele care pleacă de la Inter

Schimbări masive la echipa lui Cristi Chivu: numele grele care pleacă de la Inter Serie A Cristi Chivu, în finala Coppa Italia / Foto IMAGO
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano pregătește o remaniere masivă în defensivă, luând decizia să se despartă de mai mulți veterani.

TAGS:
Inter MilanoSerie Acristi chivu
Din articol

Clubul milanez va suferi modificări importante la nivelul lotului începând cu 30 iunie 2026, notează jurnaliștii de la TMW. Sub îndrumarea lui Cristi Chivu, echipa va renunța la jucători aflați la final de angajament, principalul compartiment vizat fiind apărarea.

  • Adelina chivu
×
Cristi Chivu, în finala Coppa Italia / Foto IMAGO
ÎNAPOI LA ARTICOL

Titularii din defensivă își caută echipe

Yann Sommer și Francesco Acerbi vor părăsi clubul, cu excepția unor surprize de ultimă oră. Portarul elvețian, absent de la actualul Campionat Mondial după retragerea din echipa națională, intenționează să își continue cariera. Ajax Amsterdam a făcut deja pași concreți pentru semnătura sa, deși există și varianta unei repatrieri în Elveția sau a unui transfer la formația portugheză Estrela Amadora, unde ar putea deveni coechipier cu Thomas Muller și Mats Hummels.

În ceea ce îl privește pe Acerbi, viitorul fundașului central ar putea fi legat tot de Serie A, formații precum Monza și Genoa testând deja terenul. O altă destinație vehiculată este Al-Hilal, deși poziția fostului său antrenor, Simone Inzaghi, este în prezent una incertă la gruparea saudită.

Pe lista plecărilor se află și Matteo Darmian, o variantă constantă de rezervă pentru mai multe posturi din defensiva „nerazzurrilor”. După ce interesul inițial al celor de la Torino a scăzut, Monza, Venezia, Sassuolo și Udinese și-au manifestat dorința de a-l transfera. Totuși, viitorul său ar putea fi în continuare legat de Milano. Conducerea i-a propus un nou contract, însă nu din postura de jucător, ci i-a fost oferit un rol în structura administrativă a clubului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lider liberal îi ia apărarea lui Adrian Veștea și critică conducerea: „PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii”
Un lider liberal îi ia apărarea lui Adrian Veștea și critică conducerea: „PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii”
ARTICOLE PE SUBIECT
Mutare uriașă pregătită de Cristi Chivu la Inter: negociază pentru un star de la Real Madrid! Cât cer spaniolii
Mutare uriașă pregătită de Cristi Chivu la Inter: negociază pentru un star de la Real Madrid! Cât cer spaniolii
O legendă a lui Inter își scoate pălăria în fața lui Cristi Chivu: „A fost inteligent”
O legendă a lui Inter își scoate pălăria în fața lui Cristi Chivu: „A fost inteligent”
Pavard, mesaj direct pentru Cristi Chivu: decizia fundașului după experiența de la Marseille
Pavard, mesaj direct pentru Cristi Chivu: decizia fundașului după experiența de la Marseille
ULTIMELE STIRI
Avalanșă de ironii după Spania - Capul Verde 0-0! Joao Paulo, în prim plan
Avalanșă de ironii după Spania - Capul Verde 0-0! Joao Paulo, în prim plan
Belgia - Egipt, de la ora 22:00. ”Dracii roșii” și ”Faraonii” debutează la Mondial!
Belgia - Egipt, de la ora 22:00. ”Dracii roșii” și ”Faraonii” debutează la Mondial!
Cum l-a numit Marca pe Joao Paulo, după marea surpriză de la Mondial, Spania - Capul Verde 0-0
Cum l-a numit Marca pe Joao Paulo, după marea surpriză de la Mondial, Spania - Capul Verde 0-0
Spania - Capul Verde 0-0! Ibericii nu au reușit să marcheze în poarta naționalei lui Joao Paulo
Spania - Capul Verde 0-0! Ibericii nu au reușit să marcheze în poarta naționalei lui Joao Paulo
Dinamo a mai pierdut un jucător: Eddy Gnahore și-a anunțat plecarea
Dinamo a mai pierdut un jucător: Eddy Gnahore și-a anunțat plecarea
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Răsturnare de situație! FCSB primește o veste proastă și este în pericol să mai piardă un jucător

Răsturnare de situație! FCSB primește o veste proastă și este în pericol să mai piardă un jucător

După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”

După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”

”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii

”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii



Recomandarile redactiei
Avalanșă de ironii după Spania - Capul Verde 0-0! Joao Paulo, în prim plan
Avalanșă de ironii după Spania - Capul Verde 0-0! Joao Paulo, în prim plan
Cum l-a numit Marca pe Joao Paulo, după marea surpriză de la Mondial, Spania - Capul Verde 0-0
Cum l-a numit Marca pe Joao Paulo, după marea surpriză de la Mondial, Spania - Capul Verde 0-0
Plecare de ultim moment de la FCSB! Își reziliază contractul, dar poate rămâne în Superliga României
Plecare de ultim moment de la FCSB! Își reziliază contractul, dar poate rămâne în Superliga României
Dinamo a mai pierdut un jucător: Eddy Gnahore și-a anunțat plecarea
Dinamo a mai pierdut un jucător: Eddy Gnahore și-a anunțat plecarea
Belgia - Egipt, de la ora 22:00. ”Dracii roșii” și ”Faraonii” debutează la Mondial!
Belgia - Egipt, de la ora 22:00. ”Dracii roșii” și ”Faraonii” debutează la Mondial!
Alte subiecte de interes
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
CITESTE SI
Un lider liberal îi ia apărarea lui Adrian Veștea și critică conducerea: „PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii”

stirileprotv Un lider liberal îi ia apărarea lui Adrian Veștea și critică conducerea: „PNL a fost întotdeauna un partid al dezbaterii”

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”

stirileprotv INTERVIU. Traian Băsescu, despre desemnarea lui Veștea: ”Vine parașutat de la Brașov .. De unde ai, frate, 240 de voturi?”

Furtuni violente au răvășit România. Un om a murit lovit de trăznet, grindina a format straturi groase de gheață pe străzi

stirileprotv Furtuni violente au răvășit România. Un om a murit lovit de trăznet, grindina a format straturi groase de gheață pe străzi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!