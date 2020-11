Socant! Un angajat de la pompe funebre si-a facut selfie cu Maradona in sicriu! Scandal MONSTRU in Argentina

Furie in Argentina dupa ce un o imagine macabra a aparut pe net!

Un angajat de la firma de pompe funebre care s-a ocupat de trupul lui Diego si-a facut un selfie cu zeul Argentinei, imediat dupa ce trupul acestuia a fost pus in sicriu. Barbatul a fost surprins punandu-i mana pe cap lui Maradona, in timp ce facea un semn ca totul e "OK" catre camera care-l poza.

Avocatul lui Diego, Marias Morla, il ameninta pe omul din poza.

"Ma voi ocupa sa gasesc canalia care a facut poza. Vor plati toti cei responsabili pentru acest act de lasitate", a scris Morla pe Twitter. Dupa numai cateva minute, identitatea barbatului din imagine a fost publicata tot pe contul avocatului lui Maradona.

"In memoria prietenului meu, nu voi avea odihna pana cand acest om nu va plati pentru o asemenea aberatie", a comentat Morla.

Ulterior, pe net au aparut si alte poze cu alti angajati care s-au fotografiat langa trupul neinsufletit al lui Maradona.



