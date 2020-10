Misiune dificila pentru Rapid ca sa il inlocuiasca pe Iencsi. De ce ii sperie giulestenii pe antrenorii doriti

Antrenorul interimar Mihai Iosif ar putea ramane in functie pana la finalul anului.

In ultimul an, Rapid a avut patru antrenori - Daniel Pancu, Dan Alexa, Adrian Iencsi si Mihai Iosif (interimar). Cu un start ratat de sezon, "visinii" se afla pe locul 11 in Liga 2, cu 13 puncte acumulate in 8 meciuri, la 7 lungimi in spatele liderului FCU Craiova. In noul sezon, echipa a fost eliminata de Progresul Spartac din Cupa Romaniei, a remizat cu Turris (1-1), a pierdut cu Recea (1-2) si a fost spulberata de Craiova (0-5) si Mioveni (0-3) in Liga 2.

Dupa demiterea lui Adi Iencsi, conducerea i-a tatonat pe Bogdan Andone, Nicolae Grigore, Florin Bratu, Ianis Zicu si Gabriel Manu. Insa, Andone este inca legat contractual de Astra Giurgiu, echipa din Liga 1 de la care a demisionat in septembrie 2020 si de la care are de recuperat bani, in timp ce Nicolae Grigore este secundul lui Adi Mutu la nationala U21, care mai are inca sanse de calificare la Euro 2021. Fostul mijlocas poate sa ramana chiar principal, dupa ce isi obtine licenta PRO si daca "Briliantul" pleaca la o echipa de club. Bratu (Concordia Chiajna, locul 13), Zicu (Farul Constanta, locul 5) si Manu (Metaloglobus, locul 2) ar sovai in fata ofertelor facute de Rapid, considerand ca au sanse mai mari la promovare cu actualale echipe.

In plus, majoritatea antrenorilor contactati de conducerea Rapidului nu stiu care va fi relatia clubului cu noua administratie din Primaria Sectorului 1 si daca aceasta va mai sustine financiar, logistic si moral clubul, la fel ca pana acum, dupa ce Dan Tudorache a pierdut alegerile in fata lui Clotilde Armand. Noul edil a conditionat sumele date de la buget de "antrenarea copiilor din sector si prestarea serviciilor pentru comunitate", ceea ce inseamna o reducere considerabila a fondurilor, in timp ce baza sportiva ProRapid ar putea fi deschisa pentru locuitorii din zona, ca o clauza a continuarii investitiilor primariei.

De asemenea, focarul de coronavirus din cadrul lotului si presiunea uriasa pusa de galerie, care i-a chemat pe jucatori si antrenori ca sa ii admonesteze, dupa infrangerile cu Progresul si Mioveni, fac dificila gasirea unui antrenor in perioada urmatoare. Din informatiile existente, se pare ca majoritatea tehnicienilor doriti ar astepta meciurile cu "U" Cluj (2 noiembrie), Petrolul (7 noiembrie) si Farul (14 noiembrie), pentru a vedea rezultatele si daca Rapidul va mai avea sanse la promovare sau acestea vor fi compromise. Unii ar vrea sa preia echipa in perioada de iarna, ca sa poate face pregatirea si sa completeze lotul.