Chiar dacă nu mai antrenează, Dan Petrescu e foarte atent la tot ce se întâmplă în fotbalul românesc și, mai ales la echipa națională.

Dan Petrescu: ”Chiar nimeni nu vede că Ianis trebuie să joace numai al doilea vârf?”

Petrescu a urmărit așa cum era de așteptat și meciul câștigat de România în fața Austriei și a mărturisit că a fost impresionat de Ianis Hagi. Fostul antrenor al lui CFR Cluj a recunoscut că se aștepta la un randament bun din partea lui Ianis Hagi, având în vedere că a jucat în spatele vârfului și a dezvăluit o discuție purtată cu Gică Hagi pe tema poziției din teren pe care ar trebui să joace Ianis.

”N-am înțeles de ce cam toți selecționerii dinainte l-au folosit extremă. Pentru mine, o extremă trebuie să aibă viteză, precum Man, Mihăilă, Mitriță, Baiaram. Spre a intra în spatele lui Bîrligea, trebuie să fii tehnic, să ai calitatea de a da ultima pasă. Și ăsta e Ianis!

Vorbeam și cu Gică și spuneam: 'Băi, dar chiar nimeni nu vede că Ianis trebuie să joace numai al doilea vârf?'. Bineînțeles că Lucescu, la experiența lui, i-a găsit poziția cea mai bună”, a spus Dan Petrescu, potrivit GSP.

Dan Petrescu: ”Nici dacă-mi dau 10 milioane de euro!”

Dan Petrescu a mărturisit că a avut foarte multe posibilități de a reveni în antrenorat, însă fostul antrenor al lui CFR Cluj a decis să le refuze pe toate și să își ia o perioadă de relaxare, după perioada complicată la echipa din Gruia.

”Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan.

I-am refuzat de la bun început pe toți. Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical!

Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă”, a spus Dan Petrescu.

