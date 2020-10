ULTIMA ORA! Rapid i-a gasit inlocuitor lui Adrian Iencsi! Pe lista giulestenilor se afla un antrenor de Liga 1! Alaturi de ce fotbalisti ar veni acesta

Rapid l-a demis pe Adrian Iencsi dupa un debut dezamagitor de sezon, echipa din Giulesti aflandu-se doar pe pozitia a 9-a in Liga a 2-a dupa 7 meciuri disputate.

Oameni din anturajul clubului au declarat pentru Gazeta Sporturilor ca oficialii clubului se afla in discutii cu fostul antrenor de la FCSB si Astra Giurgiu, Bogdan Andone. Singura problema care i-ar impiedica pe Andone si pe colaboratorii sai sa preia Rapidul este ca acestia inca au contract cu Astra.

Bogdan Andone a declarat pentru sursa citata ca a mai avut discutii cu oficialii Rapidului si inainte de inceperea sezonului, dar nu s-a materializat nimic pentru ca nu putea sa rezilieze contractul cu Astra. De asemenea, Andone a spus ca nu il deranjeaza sa antreneze in liga secunda si ca daca ar semna in cele din urma cu giulestenii, ar dori sa ii aduca alaturi de el pe fratii Herea, care evolueaza in prezent pentru Metaloglobus.

"Am avut o discutie in vara cu Victor Angelescu inainte de a fi numit Iencsi, i-am spus ca as fi deschis la discutii daca echipa are un proiect bine pus la punct, dar nu puteam atunci sa reziliez contractul cu Astra. Deocamdata sunt inca legat de clubul din Giurgiu. Am discutii cu echipe din Qatar si Cipru, insa nu e nimic concret. Chiar nu ar fi o problema daca as antrena si in Liga 2, mai ales ca ar fi vorba de Rapid.

Poate ar mai fi nevoie de cativa jucatori, precum fratii Herea de la Metaloglobus, care pot face diferenta prin experienta si valoare. La Liga 2 ai nevoie de asemenea jucatori, care pot sa iti rezolve un meci, care au experienta a ceea ce inseamna primele doua esaloane. Daca as ajunge la Rapid, eu cred ca as putea sa rezolvam, sa ii aducem de la Metaloglobus in iarna, dar deocamdata totul e la nivel de supozitii. Eu trebuie sa inchei in primul rand socotelile cu Astra", a declarat Bogdan Andone sursei citate.