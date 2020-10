ULTIMA ORA! O noua varianta pentru banca Rapidului! Giulestenii il vor pe Florin Bratu

La Rapid este o situatie foarte agitata in ultimele zile.

Nemultumiti de rezultatele inregistrate de echipa in ultimele meciuri, conducatorii clubului au decis sa il demita pe antrenorul Adrian Iencsi, doar ca inca nu i-au reziliat contractul acestuia.

In ultimele zile s-au vehiculat mai multe nume de antrenori, care ar putea prelua banca tehnica a giulestenilor, printre care se numara si Bogdan Andone sau Nicolae Grigore. Conform ProSport, in conditiile in care Bogdan Andone ezita sa dea un raspuns concret, ultima varianta pe care ar lua-o in calcul oficialii clubului este Florin Bratu.

Conform sursei citate, patronul clubului isi doreste in acest sezon sa formeze o echipa cu mai multi fotbalisti tineri, in vederea sezonului urmator. Iar Florin Bratu este vazut drept antrenorul ideal pentru un astfel de proiect. Bratu a avut rezultate foarte bune la echipa U19 a lui Dinamo, cu care a castigat Liga Elitelor in 2017 si, de asemenea, a antrenat si nationala U19 a Romaniei.

Singurul impediment care ar putea sta in calea acestei mutari este constituit de faptul ca Bratu este sub contract cu Concordia Chiajna.