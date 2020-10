Steaua, DISTUGATOARE in C! Inca o victorie in campionat si FCSB, Dinamo si Rapid sunt departe

Steaua rupe tot in drumul spre liga a 2-a!

Echipa antrenata de Daniel Oprita a invins Concordiei Chiajna 2 cu scorul de 2-0 in etapa a 6-a a din C. Steaua si-a consolidat pozitia de lider in seria din care mai fac parte echipele secunde ale lui Dinamo si Rapid.

Pentru echipa din Ghencea au marcat Emilian Pacionel in minutul 47, din lovitura de la 11 metri, si Dragos Nicolae, in prelungirile partidei.

Etapa urmatoare, stelistii se vor duela cu Rapid II, care a pierdut in aceasta etapa cu scorul de 2-3 impotriva echipei secunde a lui Dinamo. Partida se va disputa pe stadionul din Regie sambata viitoare de la ora 15:00.

Steaua are sanse foarte mari de promovare in Liga a 2-a, fiind lider cu 15 puncte, cu 3 mai mult decat ocupanta locului 2, FCSB II, in conditiile in care elevii lui Oprita au un meci mai putin disputat.

CLASAMENT LIGA 3, SERIA 4

1. Steaua - 15 pct. (un meci in minus)

2. FCSB II - 12 pct.

3. Progresul Spartac - 10 pct.

4. Metalul Buzau - 8 pct.

5. Voluntari II - 7 pct. (un meci in minus)

6. Dinamo B - 7 pct.

7. CS Tunari - 6 pct.

8. Concordia Chiajna II - 4 pct.

9. Rapid II - 4 pct.

10. CS Balotesti - 1 pct.