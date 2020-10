Stadionul Giulesti promite sa arate SENZATIONAL! Imagini de ultima ora de la arena Rapidului: cand va fi gata

Lucrarile de la stadionul Giulesti sunt in urma fata de termenele stabilite, dar arena incepe sa arate tot mai bine!

Imaginile publicate azi pe pagina Companiei Nationale de Investitii arata un progres vizibil al constructiei.

CNI da asigurari ca in martie 2021, arena va fi gata. Rapid ar putea incheia actualul sezon, unul pe care il vrea al promovarii in Liga 1, pe stadionul ei complet nou. In cateva zile va incepe montarea scaunelor in culorile traditionale ale clubului, alb-visiniu. Scaunele au venit deja si asteapta sa fie puse pe locurile lor. Singura intrebare la care constructorul nu are inca un raspuns e legata de data la care va monta gazonul pe noul Giulesti. Exista varianele decembrie si martie.

