Declaratie SOC a patronului de la Rapid dupa infrangerea din Cupa Romaniei: "Poate ii tratam prea bine pe jucatori!"

Rapid Bucuresti a pierdut cu scorul de 2-3 meciul disputat in Cupa Romaniei impotriva celor de la Progresul Spartac.

Victor Angelescu s-a declarat dezamagit de atitudinea jucatorilor din meciul pierdut, avand in vedere ca adversarul Rapidului evolueaza intr-un esalon inferior.

"Am fost foarte dezamagit dupa meciul de ieri, mai dezamagit de joc, decat de rezultat. Nu as pune acest esec pe seama cazurilor de coronavirus, avem un lot numeros si am intalnit o echipa dintr-un esalon inferior", a declarat Victor Angelescu pentru Digi Sport.

De asemenea, conducatorul Rapidului a spus faptul ca eliminarea din Cupa Romaniei va avea repercusiuni grave.

"Astazi vom avea o sedinta, vom analiza lucrurile si vom vedea ce masuri putem lua. Cu Adrian Iencsi am vorbit putin prim mesaje, stiti care este situatia lui, din cauza acestui virus. Nu cred ca este o solutie sa promovam tineri de la Rapid II, acestia evolueaza deja in Liga a 3-a."

"Poate ca ii tratam prea bine pe jucatori, au totul platit la zi. In Romania poate e mai bine sa fie restante, decat sa fie salariile platite la zi. Nu s-a pus problema ca Adrian Iencsi sa plece de la echipa. Vom avea o sedinta si vom vedea ce putem face. Asta este acum, trebuie sa mergem inainte. Cred ca putem sa depasim acest moment daca vom obtine o victorie in meciul urmator."