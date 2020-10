A jucat la Rapid in trecut, iar acum a invins nationala Belgiei! Cine este antrenorul de pe banca Moldovei U21! 

Selectionata Moldovei U21 a reusit una din surprizele calificarilor pentru Euro 2021, invingand nationala Belgiei cu scorul de 1-0.

Echipa de tineret a Moldovei a avut nu mai putin de 10 absenti pentru partida cu Belgia. Cu toate acestea, selectionata condusa de Alexandru Guzun, fost jucator la Rapid la mijlocul anilor '90, a reusit sa produca surpriza si sa invinga nationala de tineret a Belgiei.

"A fost o victorie muncita, acum o luna am preluat echipa si mi-a fost greu. Nu am crezut ca putem invinge, am avut 10 absente, nici nu credeam ca suntem in stare de asa ceva, intr-o asemenea situatie."

"Lumea e fericita aici la Chisinau, toti ma felicita, suna telefonul intruna. Eu am preluat echipa pana la finalul campaniei, apoi mai discutam", a declarat Alexandru Guzun conform ProSport.

Chiar daca a castigat, Moldova nu are sanse la calificarea la turneul final din 2021, fiind pe pozitia a patra clasamentului la mare distanta de primele doua locuri.

Alexandru Guzun are in memorie amintiri frumoase la Rapid, antrenorul Moldovei U21 amintindu-si de momentele frumoase petrecute cu fanii pe stadionul din Giulesti.

"Ce atmosfera, ce vremuri la Rapid. Mi-e dor de acel stadion, de fani. Imi aduc aminte ca am debutat intr-un Rapid-Petrolul 1-0, nu am sa uit acel meci"

"Acum stiu ca au avut probleme financiare in ultimii ani, sper ca echipa sa revina in prima liga. Are cei mai frumosi si zgomotosi suporteri pe care i-am vazut vreodata", a declarat Alexandru Guzan.