FA-BU-LOS! Antrenorul Rapidului a recitat din Eminescu, apoi a avut o reactie halucinanta: "Cred ca o sa fim batuti, alergati! Meritam!"

Numit principal la Rapid in locul lui Adrian Iencsi, Mihai Iosif a stat pe banga giulestenilor la 0-3 cu Mioveni.

Iosif a avut un discrus incredibil la finalul jocului. Dupa ce a recitat din poezia "Criticilor mei", scrisa de Mihai Eminescu, Iosif a vorbit despre 'reeducarea' fotbalistilor sai. :) Se asteapta ca jucatorii sa fie alergati prin oras de suporterii suparati din cauza rezultatelor.

"Cred ca o sa fim si batuti, si alergati. Am trait clipele astea la Rapid. Si meritam! Imi vine sa plang, sa ma bag in pamant, sa ma ascund. Chiar imi vine sa plang. A fost dezastru la Craiova, dezastru, nu infrangere! Batuti, alergati, trebuie sa resuscitam acest club. Prea multi oameni iubesc clubul asta si sufera. Sunt tristi! Fanii nostri sunt unici, nu sunt al 12-lea jucator, sunt primul jucator. Eu am prins bataile. Nu e cea mai buna metoda. Nu vreau sa acuz jucatorii la nervi. Conducerea trebuie sa analizeze... mai multe", a spus Iosif.

Dupa 8 etape, Rapid e pe 11 in B. Are 3 infrangeri in 8 etape si e la doua puncte de Turris, ocupanta ultimului loc de baraj.