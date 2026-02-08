Deși toată lumea se aștepta ca atacantul să își găsească o nouă echipă, Pușcaș este în continuare liber de contract, iar situația fotbalistului este incertă.

George Pușcaș, ironizat în Italia

Au existat mai multe opțiuni pentru internaționalul român. S-a vorbit despre un interes din Serie B sau chiar din Polonia, însă George Pușcaș a preferat să aștepte noi variante. Perioada de transferuri s-a încheiat în majoritatea campionatelor, însă Pușcaș este tot în așteptare.

Italienii de la TuttoMercatoWeb s-au amuzat pe situația fotbalistului, dar și pe a altor jucători mai bine cotați decât atacantul român.

Jurnaliștii din ”Cizmă” au alcătuit lotul echipei jucătorilor liberi de contract pe care au numit-o generic ”FC Free Agents”, în care Raheem Sterling este vedeta.

”Odată cu închiderea perioadei de transferuri în Italia, mai rămâne deschisă o singură piață: cea a jucătorilor liberi de contract. Am alcătuit, așadar, un lot tipic: trei portari, opt fundași, șase mijlocași și șase atacanți. Iar jucători de top nu lipsesc, cel mai notabil fiind englezul Raheem Sterling, care și-a reziliat contractul cu Chelsea cu puțin timp înainte de închiderea perioadei de transferuri de iarnă. Iată FC Free Agents”, au scris italienii.

Lotul ”FC Free Agents”

PORTARI: Luigi Sepe (1991, Italy), Salvatore Sirigu (1987, Italy), Tomas Vaclik (1989, Czech Republic)

FUNDAȘI: Serge Aurier (1992, Coasta de Fildeș), Mattia De Sciglio (1992, Italia), Kurt Zouma (1994, Franța), Adam Masina (1994, Maroc), Jason Denayer (1995, Belgia), Angelo Ogbonna (1988, Italia), Juan Bernat (1993, Spania), Philipp Max (1993, Germania)

MIJLOCAȘI: Alex Oxlade-Chamberlain (1993, Anglia), Jesse Lingard (1992, Anglia), Giacomo Bonaventura (1989, Italia), Tiemoue Bakayoko (1994, Franța), Marko Rog (1995, Croația), Aaron Ramsey (1990, Țara Galilor)

ATACANȚI: Raheem Sterling (1994, Anglia), Nathan Redmond (1994, Anglia), Paco Alcacer (1993, Spania), George Puscas (1996, România), Peter Olayinka (1995, Nigeria), Ryan Kent (1996, Anglia)