Progresul Spartac 3-2 Rapid Bucuresti | Giulestenii pierd in PRELUNGIRI dupa o GAFA URIASA! Victorie la SCOR pentru FC U Craiova! Toate rezultatele zilei

Marti si miercuri se vor disputa partidele contand pentru turul 4 al Cupei Romaniei.

17:10 Turris Turnu Magurele s-a calificat in 16-imile Cupei Romaniei dupa loviturile de departajare. 9 penalty-uri au inscris pentru a obtine calificarea in detrimentul celor de la CSM Slatina.

Toate rezultatele zilei din Cupa Romaniei:

Filiasi 0-4 FCU Craiova

Soimii Lipova 0-1 Ripensia Timisoara

Progresul Spartac 3-2 Rapid

CSM Slatina 0-1 Turris Turnu Magurele

Vali Negru, antrenor secund Rapid la Digisport: "Sunt marcat, sunt suparat, nervos, am toate trairile din lume. Mi-e foarte greu sa vorbesc. Nu vreau sa gasim scuze. Nu avem nicio scuza. Daca vorbim strict de meci, ne-am dorit sa rezolvam jocul din prima repriza. Stiam ca daca meciul se lungeste o sa avem probleme, nu eram la parametrii fizici optimi. Greselile individuale au fost decisive. Cei de la Spartac au meritat victoria, ar fi meritat-o inainte de finalul primelor 90 de minute. Nu stiu ce mai poate fi spus. Ne-a afectat faptul ca nu ne-am antrenat, dar nu putem sa gasim scuze. Ne-a scos o echipa de liga a 3-a.

Gasim explicatii si scuze, dar trebuie sa ne uitam noi la noi si nu am fost ceea ce trebuie. Cu totii. Nu cautam vina pentru cineva. Suntem intr-o perioada grea, am fost dati peste cap, sper sa reusim sa o gestionam cat mai bine. Ma asteptam de la foarte multi dintre jucatori la mult mai mult. Cand pui tricoul asta pe tine, trebuie sa-ti doresti mult mai mult. Vina este a noastra in ansamblu: antrenori, conducatori, jucatori, suntem cu totii o echipa si trebuie sa trecep peste impreuna".

Razvan Milea, marcatorul golului victoriei pentru Progresul la Digisport: "Am meritat aceasta victorie, ma bucur ca am fost eu autorul golului decisiv. Am inceput foarte bine meciul, ne-am pregatit foarte bine. Nu si-au creat atat de multe ocazii, nu ne-au speriat cu nimic. S-a vazut in teren. Eu au avut o perioada cam lunga de stat, s-a vazut asta. Noi suntem foarte tineri, dar foarte uniti. Suvantul cheie la noi este 'familia'. Nu stiu daca avem prime, nu stiu nimic!"

Progresul Spartac 3-2 Rapid Bucuresti

Min 119. GOOOL Progresul Spartac! Razvan Milea a inscris in penultimul minut al prelungirilor dupa o gafa uriasa a portarului Rapidului. Gazdele se califica in 16-imile competitiei.

Min 91. A inceput prima repriza a prelungirilor.

Finalul primelor 90 de minute! Progresul Spartac 2-2 Rapid Bucuresti! Urmeaza prelungirile.

La duelul CSM Slatina 0-0 Turris Turnu Magurele se vor juca, de asemenea, prelungiri.

Min 44. GOOOLLL RAPID! Adrian Balan il pacaleste pe portarul advers si inscrie din penalty!

Min 43. Penalty pentru Rapid! Petrut Vlad are o intrare neglijenta in careu asupra lui Dulca si giulestenii primesc 11 metri.

Min 37. GOOOOOOOOLL Progresul! Andrei Grigore marcheaza superb dintr-un plonjon cu capul dupa ce a primit o centrare din flancul stang!

Min 32. GOOOOLLLLL RAPID! Dandea restabileste egalitatea cu un sut din cativa metri dupa o balbaiala a fundasilor adversi!

Min 12. GOOOOOOLL PROGRESUL SPARTAC! Alexandru Carlig deschide scorul dupa ce gazdele au profitat de o degajare gresita a lui Nastos.

Min 1. A inceput partida!

Echipele de start:

Progresul Spartac: Voican - Vlad, Alexandrescu, Parfeon, Lixandru - Matei, A. Grigore, Petcu, Milea - Carlig, M. Ion

Antrenor: Andrei Erimia

Rapid: Tataru - Voicu, Nastos, Dandea, Goge - Sefer, Costin, Fica - Dulca, Tira, Benzar

Antrenor: Adrian Iencsi

Din sezonul 2020-2021 al fazei nationale a Cupei Romaniei, au intrat in vigoare o serie de modificari legate de regula de varsta si regimul suspendarilor stabilite prin decizia de Comitet Executiv din data de 1 octombrie 2020.

Astfel, in partidele in care se intalnesc formatii de Liga 2 cu formatii de Liga 3, in ceea ce priveste regulile de varsta ale tinerilor jucatori, se vor aplica reglementarile de la Liga 3 (pe toata durata meciului, un jucator U21 si doi jucatori U20).

De asemenea, in conformitate cu principiile de desfasurare ale competitiilor fotbalistice pentru sezonul 2020-2021, meciurile din cadrul Cupei Romaniei, care nu se pot disputa din cauza testarilor pozitive pentru Covid-19, nu se pot reprograma.

Programul turului 4 al Cupei Romaniei 2020-2021:

Marti, 20 octombrie, ora 14.30

Soimii Lipova - Ripensia Timisoara

Progresul 1944 Spartac - FC Rapid 1923

CSM Slatina - Turris-Oltul Turnu Magurele

ACSO Filiasi - FCU Craiova 1948

Viitorul Selimbar - FC Universitatea Cluj nu se disputa, deoarece echipa gazda are jucatori infectati cu Covid-19 si se gaseste in imposibilitate de a evolua. Clujenii au castigat la "masa verde" cu 3-0.

Miercuri, 21 octombrie, ora 14.30

CSC Sanmartin - Fotbal Comuna Recea

Ghiroda si Giarmata Vii - ASU Politehnica Timisoara

SR Municipal Brasov - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

Somuz Falticeni - Ceahlaul Piatra Neamt

Husana Husi - CSM Focsani 2007

Dacia Unirea Braila - Gloria Buzau

Axiopolis Sport Cernavoda - Farul Constanta

Mostistea Ulmu - Dunarea 2005 Calarasi

Metaloglobus Bucuresti - FC Petrolul Ploiesti

Concordia Chiajna - CS Mioveni

Viitorul Daesti - Viitorul Pandurii Targu Jiu