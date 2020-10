Alte cazuri de Covid-19 la Rapid! Dupa fotbalisti, s-au infectat si handbalistele rapidiste

Trei handbaliste de la CS Rapid au fost infectate cu coronavirus, dupa ce Cristina Neagu (CSM Bucuresti) a fost testata si ea pozitiv, la inceputul lunii.

In urma testelor efectuate in urma cu doua zile, trei jucatoare au fost depistate pozitiv. Jasna Boljevici, campioana europeana si vicecampioana olimpica cu Muntenegru, Florentina Craiu, fost internationala romana de tineret si campioana mondiala de junioare, si Marina Ilie, internationala de junioare si de tineret pentru Romania, sunt cele trei handbaliste rapidiste care trebuie sa intre imediat in carantina. Celelalte sportive si membrii staff-ului tehnic au plecat catre Ploiesti, acolo unde joaca cu CSM Slatina, in aceasta dimineata, in prima etapa a noii editii de campionat.

In ciuda celor trei absente, Rapid ramane favorita pentru victorie, dupa ce le-a transferat in aceasta vara pe Eliza Buceschi (Corona Brasov), Julie Foggea (Erd), Albertina Kassoma (Primeiro de Agosto), Itana Ciavlovici (Dunaujvarosi), Gabriela Dobre (Dunarea Braila), Alexandra Badea (SCM Rm. Valcea), Claudia Constantinescu (Dunarea Braila) si Ana Maria Vacariu (Unirea Slobozia), si dupa ce, la inceputul anului, le adusese pe Daniela Babeanu-Todor, Andreea Chiricuta, Laura Popa si Alicia Gogirla. "Ne gandim la un loc de cupa europeana in acest sezon", spunea antrenoarea Carmen Amariei, in urma cu o luna.

Vestea vine la o saptamana dupa ce Cristina Neagu, componenta CSM Bucuresti si cea mai buna handbalista din lume de patru ori, a fost si ea descoperita infectata cu noul coronavirus. Si la echipa de fotbal FC Rapid 1923 s-au inregistrat 8 cazuri de coronavirus, lotul a intrat in izolare, iar meciul de joi cu CS Mioveni a fost amanat. Antrenorul Adrian Iencsi, alti doi membri ai staff-ului si jucatorii infectati vor sta in carantina timp de 14 zile sau pana cand doua teste consecutive vor arata ca s-au vindecat.