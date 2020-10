"Donez varza! P.S. Nu e buna nici de muraturi!" :) Reactie INCREDIBILA a suporterilor Rapidului dupa ELIMINAREA din Cupa Romaniei

Progresul Spartac a eliminat-o pe Rapid din Cupa Romaniei, 3-2 dupa prelungiri.

Eliminarea giulestenilor i-a infuriat pe fani, mai ales in contextul in care echipa lui Iencsi se claseaza pe locul 6 in Liga 2, dupa 7 meciuri disputate, iar jocul ii nemultumeste pe suporteri.

Infrangerea cu Progresul Spartac, echipa din a treia liga a Romaniei nu le-a picat bine suporterilor, care cer ca fotbalistii sa plece de la echipa.

Suporterii din Sibiu au aliniat mai multe verze una langa cealalta pe care au pus numele jucatorilor, alaturi de mesajul: "Donez varza! P.S. Nu e buna nici de muraturi", se arata in postarea de pe pagina de Facebook UnicSibiu.