Dupa ce s-au batut cu jandarmii la meciul cu Rapid, ultrasii Craiovei si-au vizitat rivalii din Ploiesti in miez de noapte

Galeria echipei lui Adrian Mititelu si-a pus logoul pe zidul arenei Petrolului, au scandat si au aprins torte chiar in fieful rivalilor.

Inaintea meciului dintre Petrolul si FCU Craiova, care se va juca duminica, de la ora 15.00, pe Stadionul "Ilie Oana" din Ploiesti, ultrasii din Peluza Sud 1997 s-au deplasat in noaptea de joi spre vineri in Prahova, anunta Liga2.ro. Oltenii si-au aplicat cu grafitti numele pe peretele arenei Petrolului, au aprins torte si au cantat in miez de noapte, fara sa fie reperati de fortele de ordine sau de rivalii ploiesteni. Meciul din acest weekend se va juca fara spectatori, asa ca cele doua galerii nu vor avea acces pe stadion sau in imprejurimile sale.

Ultimul episod violent al rivalitatii dintre ultrasii prahoveni si cei olteni dateaza din septembrie 2013, cand doua autocare ale suporterilor Petrolului, care se deplasau la un meci din 16-imile Cupei Romaniei jucat la Drobeta Turnu Severin, au fost atacate cu pietre si s-au ales cu geamurile sparte, in comuna Simian. Ulterior, cele doua grupuri de suporterii s-au sicanat si pe stadion, unde s-a aruncat cu obiecte si torte in teren si in fortele de ordine, meciul fiind intrerupt pentru mai multe minute.

La ultimul meci jucat de clubul lui Adrian Mititelu la Severin, derby-ul cu Rapid, fanii olteni veniti de la Craiova s-au strans in jurul Stadionului "Municipal", desi partida s-a jucat fara spectatori, si s-au ciocnit cu fortele de ordine. Mai multi jandarmi au fost raniti, iar cativa dintre ultrasi au fost retinuti si amendati. In acest moment, Craiova este lider in Liga 2, in timp ce Petrolul ocupa pozitia a cincea, la patru puncte in spatele rivalei, ambele echipe avand sapte meciuri jucate.