Vesti proaste pentru Rapid! Ce pot sa pateasca giulestenii dupa ce la echipa a fost descoperit focar de Covid-19

In urma cu cateva zile la Rapid au fost anuntate mai multe cazuri de coronavirus.

Tot lotul se afla in izolare dupa ce 8 jucatori si oameni din staff au fost depistati cu noul coronavirus. Rapid risca sa piarda la masa verde in Cupa Romaniei, iar marti ar trebui sa joace in Cupa cu Progresul Spartac. Luni jucatorii Rapidului se vor testa din nou, iar daca vor exista noi cazuri, DSP ii va trimite din nou in izolare. Cu tot acest scenariu, gruparea din Giulesti poate pierde meciul la masa verde. Potrivit regulamentului, meciurile din Cupa Romaniei nu pot fi amanate din cauza cazurilor de coronavirus.

Daca DSP le va acordul, Rapid va trebui sa aiba pe foaia de joc 13 jucatori.

In runda trecuta din Cupa Romaniei, echipa Aerostar Bacau a pierdut la masa verde dupa ce a raportat cazuri de imbolnaviri cu covid.