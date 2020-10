Adrian Iencsi nu o va mai antrena pe Rapid! Anuntul clubului din Giulesti

Mihai Iosif va fi interimar la Rapid in locul lui Iencsi.

Pana in momentul cand echipa isi va gasi un antrenor principal, Rapid va fi condusa de Mihai Iosif. Giulestenii nu au anuntat ce se va intampla Adrian Iencsi, potrivit news.ro.

"Incepand de astazi, pentru o perioada scurta de timp, conducerea interimara a bancii tehnice va fi asigurata de catre Mihai Iosif si staff-ul sau de la formatia secunda, pana la numirea unui nou antrenor principal.

Situatia echipei si strategia pentru viitor vor fi discutate si analizate in perioada urmatoare de catre conducerea clubului, impreuna cu Adrian Iencsi si staff-ul sau, astfel incat sa fie gasita cea mai buna solutie pentru clubul nostru.

La Rapid, Mihai Iosif a promovat in prima liga, din postura de antrenor secund (2016), a fost <secund> si in Liga 4, reusind promovarea si Cupa Romaniei pe Bucuresti (2018), a mai antrenat formatia U17 a Rapidului, cu care a castigat un Campionat Judetean (2018), iar de la inceputul acestui sezon conduce echipa a doua.

Pentru Rapid urmeaza doua meciuri dificile, cu doi adversari puternici, CS Mioveni (joi) si Universitatea Cluj (luni), partide ce se vor desfasura la Centrul FRF de la Buftea", a fost comunicatul rapidistilor.

Adrian Iencsi a fost testat cu noul coronavirus si nu s-a putut ocupa de pregatirea echipei in ultimul timp. El a fost adus la echipa in locul lui Dan Alexa, dupa "Chirurgul" a ratat promovarea in Liga 1.

Rapid este pe locul 9 in clasamentul Ligii 2 cu 13 puncte dupa 7 meciuri jucate, fiind la 7 puncte de liderul U Craiova 1948, care a jucat 8 partide. Rapid a fost eliminata in turul 4 al Cupei Romaniei de Progresul Spartac din Liga 3.