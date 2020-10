Probleme mari pentru un club din Liga 1! Un oficial a fost CONDAMNAT LA INCHISOARE!  De ce este acuzat fostul fotbalist de la Dinamo si Rapid

UTA Arad se afla intr-o situatie delicata dupa ce a aflat ca un oficial al clubului a fost condamnat la inchisoare.

Dupa cum noteaza jurnalistii de la aradon.ro, directorul de competitii al clubului aradean, Claudiu Dragan, a fost condamnat de Judecatoria Arad la 6 luni de inchisoare.

Conform sursei citate, fostul fotbalist al lui Dinamo, Rapid si Universitatea Craiova este acuzat ca a depus marturie mincinoasa intr-un dosar in care alte 3 persoane se presupune ca au sechestrat si agresat un angajat al unei firme de paza.

Dosarul a ajuns la Judecatoria Arad dupa ce presupusa victima a depus marturie impotriva fostului fotbalist. Claudiu Dragan nu este singurul inculpat in acest dosar, alaturi de acesta fiind citati si 2 cunoscuti ai oficialului de la UTA, Adrian Sas si Radu Valentin Racovita. Sentinta nu este definitiva, Dragan avand posibilitatea de a face apel.

"Condamna inculpatii: Dragan Claudiu, Sas Adrian si Racovita Radu Valentin la pedeapsa de cate: 6 (sase) luni inchisoare fiecare, pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa . Pe durata si in conditiile prevazute de art.65 alin. 1 Cod penal inculpatilor le este interzisa exercitarea drepturilor prevazute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal. In baza art. 67 alin. 2 Cod penal si art. 66 alin. 1,2 Cod penal interzice inculpatilor ca pedeapsa complementara drepturile de la art. 66 lit. a, b Cod penal pe o durata de 2 ani. In baza art. 274 Cod procedura penala obliga inculpatii la plata sumei de cate 500 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica din 8 octombrie 2020”, se specifica in sentinta.