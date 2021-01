Dinamo vrea sa aduca un alt jucator spaniol! Acesta a mai fost dorit de Contra in urma cu jumatate de an

"Ros-albii" ocupa locul 11 in Liga 1, dar clubul trece prin momente delicate din punct de vedere financiar si acuza dezordine la nivelul conducerii administrative.

Dupa ce i-a racolat pe Steliano Filip, Gevaro Nepomuceno si Andrei Blejdea, Dinamo vrea sa il aduca pe Pablo de Lucas, mijlocasul central spaniol de 34 de ani, care tocmai si-a reziliat contractul cu FC Voluntari. El a mai evoluat in Romania pentru Petrolul (2013-2015) si FC Viitorul (2016), iar in ultimele doua sezoane a jucat 31 de meciuri pentru ilfoveni. El s-a despartit la inceputul acestui an de FC Voluntari, dupa ce Mihai Teja, antrenorul care insistase pentru aducerea sa si il numise capitan al echipei, a fost demis. De Lucas a fost format la academia lui Sporting Gijon si a mai evoluat, de-a lungul carierei, la Sporting Gijon, Alaves, Villajoyosa CF, CD San Roque, Rayo Vallecano B, Salamanca, Beitar Ierusalim si Xanthi FC.

Spaniolul a fost dorit insistent de Cosmin Contra la Dinamo, in vara anului 2020, dar a refuzat oferta si a decis sa semneze pe inca un sezon cu FC Voluntari, echipa unde era considerat om de baza in mandatul lui Teja. Cea mai buna clasare pentru De Lucas in Liga 1 este un loc trei cu Petrolul, in sezonul 2013-2014, dar el este considerat unul dintre cei mai completi mijlocasi centrali din prima liga romaneasca. Mijlocasul iberic mai are contacte cu echipe din strainatate, dar are o relatie de prietenie cu Mario Niculae, noul manager sportiv al "cainilor", din perioada cand cei doi au colaborat la Petrolul. Niculae si-a dat demisia, in septembrie 2014, in semn de solidaritate cu plecarea lui Razvan Lucescu, iar De Lucas a condus atunci grupul jucatorilor care a vrut sa il faca pe manager sa revina asupra deciziei. Pe postul de mijlocas central, Dinamo ii mai are pe Paul Anton, care ar putea ajunge gratis la CFR Cluj, Alex Rauta, Ionut Serban, Giani Cretu, Janusz Gol si Vlad Achim, dar ultimii doi pot parasi si ei echipa in aceasta perioada de mercato.