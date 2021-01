ULTIMA ORA! Dinamo continua campania de achizitii: "Mai avem nevoie de trei jucatori de calitate!" Ce posturi vor sa intareasca dinamovistii si care sunt obtacolele pe care le intampina

Desi se confrunta cu probleme financiare foarte mari, clubul din Stefan cel Mare incearca sa se intareasca pentru a nu se lupta din nou pentru evitarea retrogradarii.

Pana acum dinamovistii au realizat deja trei transferuri. 'Cainii' au reusit sa ii aduca pe Andrei Blejdea, ultima data la FC Arges, pe fostul fotbalist al Petrolului Gevaro Nepomuceno si, cel mai important, pe fostul capitan din Stefan cel Mare, Steliano Filip.

Noul manager sportiv al alb-rosilor, Marius Nicolae, a dezvaluit ca dinamovistii cauta in continuare sa faca si alte transferuri. El a explicat ca dinamovistii isi doresc inca un portar, un fundas dreapta si un atacant.

De asemenea, managerul sportiv al lui Dinamo a explicat ca, din cauza situatiei incerte de la echipa, oficialii clubului intampina probleme in a convinge jucatorii sa se alature echipei antrenate de Ionel Gane.

"In momentul de fata, avem trei transferuri facute: Andrei Blejdea, care era venit aici dinaintea mea, Steliano Filip si Gevaro Nepomuceno. Eu cred ca vom mai face undeva la trei transferuri, vom mai avea nevoie de trei jucatori de calitate. (Un fundas dreapta, un portar si un atacant?) Da, cam pe aici. Discutam, dar sa vedem.

Sunt foarte multe intrebari care se pun, se cer foarte multe garantii, de asta ma lovesc. Un club ca Dinamo a ajuns sa fie pus intr-o situatie asa de delicata. Iti dai seama ca nu poti sa oferi nicio garantie, este un contract in care sunt anumite clauze. Analizam foarte bine si jucatorii pe care am vrea sa ii aducem, pentru ca cine vine trebuie sa aduca clar un plus de valoare si sa inteleaga situatia de la Dinamo", a spus Marius Nicolae pentru ProSport.