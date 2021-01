"E escroc sau instabil psihic!" Ce plan au suporterii dinamovisti pentru a scapa de Pablo Cortacero! "Doar asa va putea fi inlaturat"

Dinamo a fost invinsa cu 4-0 de FC Botosani in cel mai recent meci din Liga 1.

Aflata intr-o criza financiara care se adanceste pe zi ce trece, echipa si-a pierdut din puteri pe teren. Fanii dinamovisti, singurii care au adus bani in Stefan cel Mare in ultimele luni, sunt disperati si cauta solutii pentru a scapa de oamenii din conducerea clubului.

Suporterii-actionari de la Dinamo vor sa dovedeasca faptul ca spaniolii sunt niste escroci care au pus la cale o actiune frauduloasa, doar asa considerand ca ii pot inlatura de la club pe Cortacero si ajutoarele lui.

"Domnul Serdean si gasca domniei sale sunt niste escroci. Au venit asta vara, au pus pe masa un morman de minciuni, au bagat clubul in datorii, de nici nu mai stim cum se iesim din atatea datorii facute de ei. Acum, domnul Serdean si 'Cortazero' sau care mai sunt in grupul acesta infractional, nu vor sa plece de la Dinamo. Nu stiu de ce, poate ca nu si-au terminat treaba aici, vor sa bage clubul in faliment, sa-si duca misiunea la capat.

Noi oscilam intre a-l categorisi pe 'Cortazero' escroc sau instabil din punct de vedere psihologic. Cuvintele astea nu sunt dure la ce merita acesti indivizi.

La ultima Adunare Generala, cand Cortacero a venit cu asa-zisa marire de capital, n-am avut nicio hotarare. El acum vrea sa mai faca o marire de capital, ca nu i-a iesit cu prima. Sper sa avem un control serios la Dinamo, sa putem face niste lucruri, pentru ca nu se mai poate.

A ajuns Serdean sa-i ameninte cu tribunalul pe cei care tin in viata acest club? Daca reusim sa dovedim ca e vorba despre o inselaciune, despre o actiune frauduloasa, probabil ca isi va da demisia Cortacero sau va putea fi inlaturat", a declarat unul dintre membrii DDB, Andrei Gerea, potrivit Digi Sport.