Rasturnare de situatie in legatura cu demiterea lui Serdean de la Dinamo: "E o minciuna! Sunt in continuare directorul executiv!"

Fanii din programul DDB au anuntat ca Dorin Serdean a fost demis de la Dinamo.

Motivatia suporterilor pentru aceasta decizie a fost ca omul de incredere al lui Pablo Cortacero a absentat in mai multe randuri de la locul de munca.

Dorin Serdean sustine insa ca aceasta decizie a fost luata in mod ilegal, intrucat sedinta Consiliului de Administratie in care a fost luata aceasta decizie ar fi fost convocata in mod ilegal.

Mai mult, Serdean considera ca si decizia de indepartare a lui Cortacero din functia de presedinte a CA a fost luata de asemenea in mod ilegal, iar Constantin Eftimescu ar avea functia de administrator in CA si nu de presedinte.

"Cum sa nu fiu prezent daca in 22 decembrie, pe data invocata de acesti oameni, eu mi-am facut activitatea, clubul a functionat, am facut plati ca sa deplasam echipa la Medias, s-au platit arbitraje, taxe la Federatie. Pe toate le-am facut eu, am fost personal la banca de 3 ori, am avut intalniri cu jucatorii si antrenorul.

Cum se poate asa ceva, sa spuna ca nu am fost la serviciu? E o minciuna sfruntata. Este vorba despre o sedinta a CA ilegal constituita. Presedintele CA este Pablo Cortacero. Exista aceste inscrisuri la registrul comertului la si ele vorbesc in fata legii.

Consiliul de administratie a fost ilegal. Presedintele CA este Pablo Cortacero. Tot ce s-a intamplat a fost ilegal. Este o decizie actul emis de Pablo Cortacero.

Domnul Eftimescu are o functie administrativa in club. Fabricam tot ce n-am facut.

Eu sunt in continuare directorul executiv. In momentul de fata sunt singura persoana din club care are semnatura valida in banca. Inclusiv vineri s-au facut plati catre ANAF din banii suporterilor pe care eu le-am autorizat.

Exista frustrari ale unor oameni care vor sa faca rau clubului. Eftimescu nu este presedintele CA-ului, el este administrator in CA. La registrul comertului scrie ca Pablo Cortacero este presedintele CA. Cum poate Eftimescu sa convoace sedinte ale CA? Oamenii se afla intr-o eroare crasa care se va lasa cu niste plangeri la anumite institutii ale statului", a declarat Dorin Serdean la Digi Sport.

De asemenea, Serdean a dezmintit informatia transmisa de unul dintre membrii programului DDB, conform careia ar fi semnat actul in care era anuntat ca a fost demis.

Omul de afaceri din Alba Iulia a explicat si faptul ca, in cazul in care ar fi demis, societatea care administreaza Dinamo nu ar mai putea functiona, deoarece, sustine Serdean, doar el si Pablo Cortacero au drept de semnatura in club.

"Nu este adevarat ca am luat la cunostinta (de actul de demitere). Am semnat ca o sa predau masina, ca sa mi-o schimbe.

Asta e singura problema a clubului, ca nu vin banii. Eu nu cred nimic, cred cand vad. E vorba de o sedinta, acel AGA din 21 decembrie. Daca ajung banii in conturi, se rezolva problema. Daca nu ajung, asta e! Ce facem acum? Ne batem pe semnaturi?

Daca ipotetic eu plec, cum va functiona societatea? Singurele persoane care au drept de semnatura in banca sunt eu si Cortacero, care e in Spania", a sustinut Dorin Serdean.