EXCLUSIV | "E intuneric bezna la Dinamo!" Care este cea mai mare problema a clubului din Stefan cel Mare si ce ar trebui sa faca suporterii 

Dinamo a fost invinsa cu 4-0 de FC Botosani si este pe locul 11 in clasamentul Ligii 1, cu 19 puncte.

Danut Lupu a vorbit la Pro X despre situatia in care se afla echipa din Stefan cel Mare si a declarat ca nu crede ca Nicolae Badea va fi dispus sa achite toate datoriile clubului.

Fostul fotbalist este de parere ca cea mai buna solutie ar fi formarea unei echipe noi, actuala formatie din Liga 1 neavand mari sanse de a scapa de faliment.

"Ce luminita sa se vada la capatul tunelului? E intuneric bezna! Atata timp cat nu se stie cine conduce, unul ia bani si pleaca, altul n-are drept de semnatura... Suporterii nu cred ca mai stiu nici ei ce sa faca... Nu stiu cat vor mai putea sa reziste in ritmul asta.

Daca ei se cearta intre ei, suporterii poate gresesc si ei pe undeva... Nu stiu, e o probema foarte complicata. Nu cred ca exista vreo scapare. Spaniolii nu vor sa vanda, isi doresc ca aceasta echipa sa intre in faliment pentru ca altfel nu pot sa-mi dau seama de ce fac ceea ce fac. E o nebunie totala. Nu stiu nici cat vor mai putea sa reziste jucatorii... Bravo DDB-ului care reuseste sa mai aduca fotbalisti la o echipa unde sunt numai probleme. Nu pot sa-mi explic cum ii conving.

De unde vor reusi suporterii sa stranga banii care trebuie platiti pentru a primi licenta? In afara de acesti minunati suporteri, care se chinuie si ei saracii, nu cred ca o sa vina cineva la Dinamo acum sa dea bani si sa zica 'mi-i dati voi cand ii aveti'.

Eu nu vad posibil sa vina domnul Badea sa achite niste datorii facute de Negoita... Imi doresc sa se intoarca, dar da cineva bani degeaba? Pe nimic? Te duci sa ajuti o echipa ca are probleme financiare, dar sa platesti niste datorii pe care nu le-ai facut tu, care nici nu stii cat de mari sunt, mi se pare imposibil.

Problema actuala de la Dinamo este legata de supravietuirea echipei, nu de calificarea in playoff. Daca as putea, as incerca sa le explic suporterilor ca ar fi corect sa vorbeasca cu domnul Badea, sa faca echipa aia care are si palmares, si culori, si trofee, si sa-si faca o echipa noua. Dinamo acum n-are nimic", a declarat Danut Lupu la Ora exacta in sport.