Liderul galeriei lui FCSB este de partea dinamovistilor in conflictul cu spaniolii: "Sa nu uitam ca si noi puteam ajunge asa!"

Gheorghe Mustata, liderul galeriei FCSB, ii acuza pe spaniolii care au ajuns sa conduca in prezent Dinamo.

Echipa din Stefan cel Mare este aproape de faliment, dar investitorul Pablo Cortacero promite in continuare ca banii vor fi virati in conturile echipei. Fanii actionari din DDB incearca sa tina clubul in viata si au platit o parte din datoriile lui Dinamo.

Mai mult decat atat, saptamana trecuta, Dorin Serdean, presedintele executiv al echipei din Stefan cel Mare, a fost concediat din functie, el fiind un apropiat al lui Pablo Cortacero.

"Ce fac acesti nemernici de la Dinamo te revolta, ca si cetatean, nu ca suporter. Sa nu uitam ca si noi puteam ajunge asa daca nu intervenea Gigi Becali. E de ras, dar mai mult de plans modul in care-si bat joc de jucatori. Nu e normal sa spui ca vii in Romania sa salvezi un cub si sa-l aduci in situatia asta. Imi pare bine cand pierd, dar in fata noastra, nu a altora.

Ma intreb ce patea un roman daca facea asa ceva cu un club de prin Spania, Franta sau Anglia. Asa se distruge tot in Romania, ca lasam pe niste nimeni din afara sa ne ajute. Nu vreau sa retrogradeze, sunt singurii care au mai ramas in Liga 1 ca sa ne luptam. Daca ar fi avut un patron roman, era alta situatia. Dar ca roman ma revolta sa vad ca un spaniol isi bate joc de un club de la noi din tara", a spus Gheorghe Mustata pentru Radio Sport 1.

Dinamo a fost invinsa duminica seara de catre FC Botosani, scor 4-0. Echipa din Stefan cel Mare este pe locul 11 in campionat, cu 19 puncte acumulate, dupa 18 partide jucate.