20:00 Botosani - Dinamo | 'Jacuzzi' Gueye, titular in atac! Surprize in primul 11 al lui Dinamo: Puljic e doar rezerva

'Cainii' nu cedeaza si viseaza la playoff, in ciuda situatiei grele prin care trece clubul.

La Botosani, Dinamo intra cu cateva surprize in primul 11. In centrul apararii sunt Ehmann si Bejan, in timp ce atacul e format din Gueye si Blejdea, aflat la debutul ca titular dupa cele doua aparitii pe care le-a bifat din postura de rezerva. Puljic e doar rezerva. Pe banca lui Dinamo sunt in mare parte pusti U21. Singurul fotbalist cu o oarecare experienta la nivelul Ligiii 1 aflat la dispozitia lui Gane ca optiune ofensiva e Robert Moldoveanu.

Echipele de start: