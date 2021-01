EXCLUSIV | "Cortacero crede ca in Spania e ferit?" Suporterii-actionari de la Dinamo, inca un atac la adresa conducerii din Stefan cel Mare! "Asa au vrut muschii lui, nu?"

Situatia financiara a lui Dinamo este foarte grava.

Suporterii-actionari de la club cauta in prezent solutii pentru a-i indeparta din Stefan cel Mare pe spaniolii care au facut mai mult rau decat bine. Andrei Gerea, membru DDB, a declarat la Pro X ca fanii sunt dispusi sa mearga pana in justitie pentru a scapa de Cortacero.

Gerea a vorbit si despre banii pe care Dorin Serdean i-a scos din banca, platindu-si un salariu restant, dar si despre posibila clauza pe care ar putea sa o activeze Negoita pentru a anula vanzarea clubului.

"Este de remarcat faptul ca acesti escroci ar fi trebuit sa inteleaga de buna voie ca tot ce au incercat ei sa faca la Dinamo nu le-a iesit si ca singurul efect al manevrelor pe care le-au incercat este falimentarea echipei. Nu sunt capabili sa conduca, sa asigure cele necesare... Nu sunt capabili nici macar sa puna mana pe banii din drepturile TV. De bun simt ar fi sa inteleaga ca nu mai au ce face si sa predea actiunile suporterilor.

Ar fi fost de bun simt sa faca ei, de buna voie, acest lucru, dar daca nu e poate si nu se poate, probabil ca vom ajunge in fata justitiei, asa cum ei au tupeul sa ne ameninte cu tribunalul prin vocea penalului Serdean... Ii vom aduce la tribunal si nu ne vom opri aici pentru ca e clar ca acesti indivizi nu au avut ganduri bune in ceea ce o priveste pe Dinamo. Parte din ticalosia lor incredibila este si acest ultim episod in care Serdean a avut nesimtirea sa se duca la banca si sa-si plateasca un salariu. Asa au vrut muschii lui, nu?

Eu zic ca ar trebui sa fie amendat pentru ce a facut la club, nu platit. Suporterii strang bani si el spune ca a muncit... Este o mizerie care depaseste orice limita a imaginatiei unui om de bun simt. Cortacero crede ca daca sta in Spania e ferit? Justitia ajunge si acolo, nu e problema. Nu ii vom lasa. Daca isi faca ganduri ca vor scapa din treaba asta, sa nu si le mai faca.

A aparut informatia cum ca domnul Negoita a recunsocut ca are o intelegere cu infractorii astia si ar putea si el sa activeze o clauza si sa anuleze vanzarea. Nu trebuia sa vanda, toata lumea spunea ca nu miroase a bine oferta acestor spanioli. Au impachetat lucrurile un pic mai bine, dar daca ii cautai pe internet, puteai sa vezi foarte clar ca nu au cum sa tina un club de talia lui Dinamo", a declarat Andrei Gerea la Ora exacta in sport.