Miroase a FALIMENT la Dinamo! INCREDIBIL! Un fost jucator al 'cainilor' a depus memoriu la FIFA si trebuie sa primeasca o suma AMETITOARE! Pablo Cortacero, debusolat: "Imagineaza-ti ce inseamna asta"

Riccardo Piscitelli (27 de ani) a depus un memoriu la FIFA si isi cere salariul pe trei ani de contract la Dinamo.

Totul a fost dezvaluit chiar de Pablo Cortacero, in interviul pe care actionarul lui Dinamo l-a oferit pentru Fanatik.

Cortacero spune ca a venit recent un memoriu de la FIFA, depus de Riccardo Piscitelli, prin care isi cere salariul pe cei trei ani de contract de la Dinamo.

Portarul italian a plecat de la Dinamo in iulie, iar salariul pe care il avea acesta la club era de 7000 de euro pe luna.

Piscitelli a fost platit doar un an la Dinamo, iar acum vrea diferenta pentru ceilalti doi, adica aproximativ 180.000 de euro:

"Ne-a venit acum un memoriu de la FIFA, depus de Riccardo Piscitelli, prin care ar trebui sa-i platim contractul pe 3 ani (trei ani avea contract, dar pe un an a fost platit, mai raman doi ani de contract).

El ajunsese la un acord cu Balanescu, nu l-au platit si a prezentat un denunt la FIFA. Daca pana pe 8 februarie nu se ajunge la un acord cu el atunci trebuie sa-i platim 3 ani de contract. Si inca doua ferestre de transferuri fara sa putem semna jucatori. Imagineaza-ti ce ar insemna asta.

Dar ceea ce nu stie nimeni e ca am platit mii de euro doar pentru jucatorii si antrenorii care nu au fost platiti de catre Negoita si si-au depus memorii", a spus Pablo Cortacero pentru Fanatik.

Piscitelli a semnat in iulie 2019 cu Dinamo. In prezent, portarul cotat la 500.000 de euro pe Transfermarkt evolueaza la Nacional in Portugalia.