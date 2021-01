Suporterii dinamovisti il acuza pe Negoita ca se afla in spatele lui Cortacero: "Si-a gasit paravanul perfect pentru a ingropa Dinamo!"

Clubul din Stefan cel Mare trece in printr-o perioada extrem de dificila de cand a fost preluat de Pablo Cortacero.

In ultimele zile insa situatia la nivel administrativ a devenit chiar si mai tensionata. Membrii programului DDB au reusit mai intai sa il schimbe pe Cortacero din pozitia de presedinte al Consiliului de Administratie si chiar l-au demis din club pe omul de incredere al spaniolului, Dorin Serdean.

Partea spaniola din club nu a acceptat aceste decizii si le contesta considerand ca au fost luate in mod ilegal. Astfel, pare din ce in ce mai greu ca suporterii sa isi indeplineasca obiectivul, acela de a-i inlatura din club pe cei care l-au adus in aceasta situatie dezastruoasa.

In acest context, fanii dinamovisti au trecut la noi atacuri la adresa lui Ionut Negoita, pe care il considera principalul vinovat pentru aceste probleme.

In primul rand, fostul actionar al clubului este acuzat ca cedat actiunile spaniolilor fara sa se intereseze daca au potentialul financiar necesar pentru a administra Dinamo.

De asemenea, fanii 'cainilor' considera ca Negoita este singura persoana care ar avea de castigat dintr-o eventuala falimentare a lui Dinamo, in contextul existentei unui dosar penal in care este cercetata iesirea din insolventa a societatii administrate la acel moment de omul de afaceri roman.

"Negoita si-a gasit paravanul perfect pentru a ingropa Dinamo. Iata alte 5 argumente care conduc la aceeasi concluzie:

1. DDB se afla in negocieri avansate cu Negoita pentru preluarea clubului. Se semnase un memorandum prin care se sublinia faptul ca Negoita are obligatia sa se consulte cu DDB in cazul in care apar alti investitori interesati. NEGOITA A CALCAT IN PICIOARE ACEL MEMORANDUM.

2. Negoita scapa de datorii doar daca Dinamo intra in faliment.

3. Negoita este deocamdata persoana care are cel mai mult de castigat din afacerea ”spaniola”

4. Negoita a cedat clubul fara NICIO MINIMA GARANTIE din partea teparilor spanioli.

5. DDB i-a atras atentia in repetate randuri ca ”spaniolii” pe care i-a gasit el, sunt niste sarlatani, dar nu a tinut cont de niciun avertisment.

6. Negoita a mintit atunci cand a spus ca va ceda clubul doar unui investitor de care va fi sigur ca poate ridica Dinamo. In realitate el cauta cu disperare un om de paie de care trebuia sa fie sigur ca ingroapa clubul", au scris fanii din Peluza Catalin Hildan pe pagina lor de Facebook.

De asemenea, un alt detaliu care i-a facut pe suporteri sa isi ridice semne de intrebare a fost faptul ca in la ultima iesire in public a lui Cortacero, spaniolul a avut doar cuvinte de lauda la adresa lui Negoita, dorind parca sa ii ia apararea in fata acuzelor ce i se aduc.

"La ultima iesire in public, a insirat o serie de minciuni, dar a subliniat, fara sa-si dea seama, un mare adevar: PERSOANA CARE TREBUIE PROTEJATA se numeste NEGOITA. Intr-un discurs in care pare ca se razboieste cu toata lumea, Pablito l-a dat de gol pe omul din spatele lui, prin fraze in care Negoita apare ca baiatul cel bun:

Negoita nu vrea sa falimenteze clubul

Negoita s-a purtat frumos cu mine

Negoita mi-a atras atentia ca sunt probleme cu suporterii

Negoita nu a fost rau intentionat, dar s-a inconjurat de oameni care nu au gestionat afacerea cum trebuie.

Marius Iorga (adica omul de incredere al lui Negoita, adus in club de Negoita) a fost dat la o parte, desi era cel mai bun si lucra fara sa fie platit (lucru specific pentru cei care traiesc din comisioane)", au mai scris suporterii alb-rosii.