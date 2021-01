EXCLUSIV | Noul Dinamo va fi inscris in Liga a 4-a! Se repeta situatia de la FCSB - CSA Steaua si FC Rapid 1923 - Rapid FNG?

O factiune a fanilor lui Dinamo vrea sa inscrie o echipa in editia viitoare a Ligii 4 Bucuresti.

In Liga 1 exista FC FCSB, care se vrea continuatoarea morala a clubului FC Steaua Bucuresti, in timp ce marca si palmaresul au fost castigate in instanta de CSA Steaua, liderul Seriei 4 din Liga a 3-a, care are alaturi grosul galeriei steliste si este finantat de MApN. In Liga 2 este inscris clubul FC Rapid 1923, fost Academica Rapid, sustinut financiar de Primaria Sectorului 1, care ocupa locul al treilea in clasament, si are marca "Rapid" cumparata la licitatie. De asemenea, in Liga 4 exista AFC Rapid, club condus de Horia Manoliu, care spune de divizionara secunda ca este o "clona" si lupta pentru recunoasterea statutului de continuatoare a Rapidului pentru societatea sa, dar si ACS Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului (Rapid FNG), echipa finantata de cateva sute de fani rapidisti si ultrasi din T2, care s-a organizat pe modelul socios si este favorita la promovarea in Liga a 3-a, in acest sezon. De asemenea, o rivalitate si mai mare, care a dus chiar la agresiuni fizice, este intre CS Universitatea Craiova, ocupanta locului trei in Liga 1, patronata de Mihai Rotaru si sustinuta de Primaria Craiova, si FCU Craiova 1948, liderul Ligii 2 si proprietatea familiei Mititelu, fanii craiovenii fiind impartiti intre cele doua rivale.

Pana acum, fanii dinamovisti au ramas atasati de clubul FC Dinamo 1948, care evolueaza in Liga 1, desi ASC FC Dinamo Bucuresti, care este ajutata de Nicolae Badea si sustine ca detine marca "Dinamo" si palmaresul istoric, este inscrisa in Liga a 4-a Bucuresti. Pe langa situatia critica din punct de vedere financiar a echipei patronate de spaniolul Pablo Cortacero, ACS FC Dinamo are si ea datorii de peste 10 milioane de euro si este in insolventa din 2010, existand voci care au spus ca ar fi fost inscrisa in campionat doar pentru a se mentine controlul si continuitatea contractuala in privinta stadionului Dinamo. Desi fanii din Peluza "Catalin Hildan" si din programul "Doar Dinamo Bucuresti" au contribuit cu aproape un milion de euro la bugetul echipei din Liga 1, ei nu au vorbit niciodata de infiintarea unui nou club si de inscrierea sa in ligile inferioare bucurestene. Dar membrul unei factiuni a suporterilor "ros-albi" spune ca aceasta e singura solutie pentru ca Dinamo sa scape de problemele financiare cronice si de persoanejele dubioase din conducere, existand deja un plan concret in aceasta privinta.

"Respectam ceea ce au facut cei din programul DDB si ultrasii din PCH, pentru ca au reusit sa coalizeze peste 10.000 de fani si sa stranga bani pe care multi dintre conducatorii din Liga 1 nu i-au investit niciodata in cluburile lor. Dar nu am constribuit cu fonduri in ultimul an sau am donat foarte putin, pentru ca nu credem ca clubul mai poate fi ajutat sa scape de faliment, in conditiile actuale. Sunt bani aruncati intr-o gaura fara fund, desi consumul mental si financiar a fost imens. Noi credem ca Dinamo are nevoie de un nou inceput, in care sa se scuture de 'patroni', 'finantatori' si 'actionari' si sa intre total pe mana suporterilor. Iar daca fanii dau bani, atunci trebuie sa beneficieze de transparenta si sa aiba drept de decizie si de vot. Solutia aleasa acum este o improvizatie, care nu ofera siguranta ca cine plateste are si un cuvant de spus in club.

Nu putem sa luam banii copiilor si pensionarilor si sa giram intoarcerea lui Nicolae Badea la butoane, dupa perioada in care a condus clubul si s-a intamplat ce s-a intamplat in Dosarul Transferurilor, asa cum suntem dezgustati de 'actionarii' Ionut Negoita si spaniolul Cortacero, care au transformat Dinamo in bataia de joc a fotbalului romanesc. Primul a trecut clubul pe numele sotului coafezei din hotelul sau si are acel dosar de bancruta frauduloasa in chestiunea insolventei, in timp ce spaniolul pare doar un tepar marunt. Sunt de plata din urma salarii lunare imense de 25-30.000 de euro, iar datoriile au ajuns la 7-8 milioane de euro, asa cum spunea Ioan Andone. In timp ce marca si palmaresul nu se stie la cine e, constructia stadionul e blocata de ani de zile, iar in jurul clubului s-au strans, in ultima perioada, tot felul de dubiosi.

Grupul nostru vrea ca, in vara lui 2021, sa inscriem o echipa in Liga a 4-a, care sa poarte numele Dinamo. Daca ni se va interzice folosirea numelui 'FC Dinamo Bucuresti' dupa vreo actiune in instanta, cred ca vom apela temporar la denumirile 'FC Dinamo Unirea Tricolor Bucuresti' sau 'FCDB 1948', pana cand echipa lui Cortacero din Liga 1 si clubul lui Badea din Liga a 4-a vor intra in faliment. Si credem ca falimentul lor e doar o chestiune de timp. Pana acum, mai multe sute de fani consultati discret in privinta ideii si-au anuntat interesul sa devina membri cotizanti, iar fiecare platitor al cotizatiei va avea drept de vot in chestiunile importante si in alegerea conducatorilor. Am calculat ca ne putem baza pe 50.000 de euro inca de la infiintare, plus voluntariat si sponsorizari.

De asemenea, mai multe companii sunt dispuse sa isi anunte ajutorul financiar, dupa inscrierea in campionat. Ar fi vrut sa sponsorizeze clubul din Liga 1, dar nu au vrut sa isi pateze brandurile cu scandalurile si cu lipsa de performanta din ultimii cinci ani. Din 10 stiri despre Dinamo, jumatate anunta falimentul si jumatate vorbesc despre jucatori care pararsesc echipa si despre conflicte interne. Un coleg a discutat deja cu doua foste glorii, care si-au dat acordul sa ocupe functiile de antrenor si director sportiv. Avem chiar si un muzician care vrea sa compuna un nou imn al echipei, plus un artist plastic care lucreaza la noul echipament, din ce am inteles o sa fie asemanator celui al lui River Plate, cu o dunga orizontala, si la noua sigla, care va fi o intoarcere la 'D'-ul istoric.

Proiectul nostru poate fi si o plasa de siguranta pentru fanii care au contribuit cu bani la Dinamo, dar simt ca lucrurile merg din rau in mai rau. Nu vrem sa oferim mai multe informatii acum, sa dam pentru multe detalii si nume, pentru ca ati vazut ce s-a intamplat cu sicanele juridice dintre Asociatia Dinamovisti pentru Dinamo si Asociatia Doar Dinamo Bucuresti. Daca CS Dinamo si MAI se va alatura proiectului nostru, cel putin la nivel de sprijin moral, atunci cred ca ne vom intoarce in Liga 1 cel mai tarziu in 2025", a spus un suporter al lui Dinamo, sub protectia anonimatului.