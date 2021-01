Lovitura neasteptata pentru Dinamo! Ricardo Grigore cere rezilierea contractului! Alti doi fotbalisti romani au depus memorii pentru a-si primi salariile restante

Dinamovistii primesc lovituri de la cine se asteptau cel mai putin.

Dupa ce au facut eforturi pentru a-i convinge pe fotbalistii straini sa nu depuna memorii la FIFA pentru a-si recupera salariile restante, membrii programului DDB primesc o lovitura grea chiar de la fotbalistii romani ai clubului.

Potrivit Gazetei Sporturilor Florin Bejan si Ionut Serban au depus memorii pentru a primi salariile restante din ultimele luni.

Insa adevarata lovitura abia acum vine. Conform sursei citate, Ricardo Grigore, fotbalist crescut in Stefan cel Mare, nu solicita doar recuperarea banilor, ci doreste sa ii fie reziliat contractul cu clubul alb-rosu.

In varsta de 21 de ani, Grigore a fost un jucator important in acest sezon pentru echipa lui Ionel Gane. Fundasul central a jucat 11 meciuri pentru Dinamo, nereusind sa marcheze niciun gol.

Ricardo Grigore evolueaza la prima echipa a lui Dinamo din 2017 si a adunat pana in acest moment nu mai putin de 61 de meciuri in campionat in tricoul 'cainilor, inscriind si patru goluri.

Florin Bejan si Ionut Serban nu doresc rezilierea contractelor, ci doar sa isi recupereze banii pe ultimele 5 luni.

Faptul ca Serban doreste sa continue la Dinamo este un lucru imbucurator, intrucat in cazul in care i-ar fi reziliat contractul mijlocasului de 25 de ani, alb-rosii ar trebui sa ii plateasca lui Vasile Siman suma de 1 milion de euro.

In contractul lui Serban la Dinamo exista o clauza in care se specifica faptul ca daca jucatorul paraseste clubul sub orice forma, clubul din Stefan cel Mare este obligat sa plateasca acea suma de bani catre fostul finantator al Sportului Studentesc.