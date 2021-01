Previziuni SUMBRE despre situatia de la Dinamo! "Nu plateste nimeni 4-5 milioane de euro, chiar daca ajung in Liga 4!"

Finantatorul de la FC Botosani a dezvaluit cati bani a pierdut de cand a intrat in fotbalul romanesc.

Valeriu Iftime a declarat ca fotbalul din Romania nu este o afacere si ca a pierdut mai mult de 8 milioane de euro de cand a preluat clubul FC Botosani in 2004.

"In niciun caz nu este o afacere fotbalul din Romania. Fotbalul adus de la 0 spre performanta este costisitor. Firmele la care sunt eu actionar si care au suportat 95 la suta din toate costurile astea, cred ca am cheltuit mai mult, am pierdut mai mult de 8 milioane de euro. Asta inseamna din 2004 pana in 2013 cand am intrat in Liga 1, pierdusem aproape 6 milioane. Cred ca de 3 ani cheltuielile sunt egale cu veniturile. Deci nu mai pierdem bani", a spus Iftime pentru DigiSport.

FC Botosani s-a impus dumunica seara cu 4-0 in fata lui Dinamo. Echipa sufera in continuare din cauza problemelor financiare si risca sa intre in faliment. Pablo Cortacero a promis ca de obicei ca va vira banii in contul echipei, dar niciodata nu si-a respectat promisiunile.

Iftime considera ca nimeni nu va plati datoriile lui Dinamo din trecut si ca singura solutie este ca echipa sa ajunga in esaloanele inferioare ale fotbalului romanesc, pentru a construi un nou proiect cu acelasi brand.

"Eu nu cred ca cineva, cati bani ar avea, nu vine la Dinamo sa plateasca din trecut. Trecut inseamna si acest brand, dar iei marca si platesti mai departe. Nu cred ca cineva mai vine sa plateasca 4-5 milioane. Eu cred ca brand-ul Dinamo, chiar daca ajunge in Liga 4, nu se pierde, asta e cea mai buna solutie. Vine cineva si o ia de la 0. E adevarat ca asta inseamna Liga 3, Liga 4, dar dupa se construieste, va exista un club care nu va mai avea datorii. Sa vii acum sa platesti 7 milioane din trecut. Parerea mea e ca nu vine nimeni din Romania si mai ales in pandemie", a declarat Iftime.