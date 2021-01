Cornel Dinu, anunt BOMBA: "Negoita negociaza cu DDB pentru ca Dinamo sa ajunga la ei!" Detalii despre o clauza complet nestiuta

Cornel Dinu spune ca Negoita ar mai fi avut o intelegere cu spaniolii in momentul in care le-a cedat clubu!

Dinu lasa de inteles ca intre Negoita si liderii DDB exista negocieri pentru ca Dinamo sa ajunga la suporteri. Oamenii lui Cortacero si-au incalcat si promisiunile fata de fostul patron, caruia se angajasera sa-i achite 150 000 de euro la fiecare 3 luni. Cum asta nu s-a intamplat, actiunile ar putea sa se intoarca la Negoita.

"Negoita deja trateaza cu o parte a conducerii DDB pentru o preluare a lui Dinamo. El nu a fost implicat cu sufletul la Dinamo, nici macar cu un gram. El a avut un interes de imagine. Exista o intelegere discreta ca, pe langa cei 500 000 de euro, Negoita sa mai primeasca si cate 150 000 de euro pe trimestru de la spanioli.

Am inchis un telefon cu cineva, un om foarte bine pregatit din punct de vedere juridic. Va avea o discutie cu juristul lui Negoita in zilele urmatoare. Daca Badea se va apropia in continuare e un lucru benefic din toate punctele de vedere", a spus Dinu pentru Gazeta Sporturilor.

Cortacero a asigurat sambata ca la Dinamo vor ajunge 5 milioane de euro in urmatoarele zile, plata fiind deja facuta dintr-o banca londoneza.