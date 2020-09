I l-au 'furat' lui Contra! :) Mijlocasul spaniol dorit de antrenorul lui Dinamo a semnat cu alta echipa din Liga 1! Anunt de ULTIMA ORA

Dinamo a ratat aducerea unui spaniol la mijlocul terenului. Fotbalistul a semnat cu o alta echipa din Liga 1.

Voluntari a reusit sa realizeze inca un transfer astazi. Echipa ilfoveana a ajuns la un acrod cu mijlocasul Pablo de Lucas, al carui contract la Voluntari expirase in aceasta vara.

Spaniolul de 33 de ani a fost dorit de Cosmin Contra la Dinamo, insa a ales sa continue la Voluntari. Faptul ca nu si-a gasit nicio echipa in Spania l-a determinat sa ia aceasta decizie, anunta Telekom Sport.

Pablo de Lucas a mai colaborat cu Cosmin Contra si la Petrolul, iar cei doi aveau ocazia sa lucreze din nou la clubul din Stefan cel Mare.

Mijlocasul a mai evoluat la Viitorul in Romania, iar la Voluntari a ajuns in luna ianuarie a acestui an. 300.000 de euro este cota lui Pablo de Lucas, potrivit Transfermarkt. 61 de meciuri in Liga 1 a strans spaniolul, in care a reusit sa inscrie 3 goluri si sa ofere 4 pase decisive.