BREAKING NEWS | "I-am suportat destul! Le dau ordin de evacuare!" Negoita s-a saturat de spaniolii de la Dinamo! Declaratii incredibile

Spaniolii de la Dinamo au promis ca aduc bani la echipa, insa acest lucru nu s-a intamplat.

Criza financiara in care se afla clubul este tot mai grava cu fiecare zi care trece, in conditiile in care datoriile cresc, iar falimentul pare tot mai aproape.

Si Ionut Negoita s-a saturat de promisiunile in van ale spaniolilor. Fostul finantator de la Dinamo a declarat ca ibericii nu si-au platit datoriile catre el, Negoita intentionand sa ii evacueze de la Rin, unde isi au sediul.

"Eu nu am recuperat nimic de la spanioli. Era o datorie de peste 800.000 de euro, dar intre timp s-au mai adunat niste bani. Am tot sperat, i-am mai tot lasat. Intre timp, nu au platit nimic, iar datoriile au crescut. Nu au platit nimic nici datoriile vechi.

I-am lasat in sediu la Rin. Mi-au promis ca platesc, ca se muta la Marica, dar nu s-au mutat. Le-am facut deja notificare sa se mute si o sa contactez un executor sa-i evacuez. Vad ca nu au de gand sa plateasca. Si cu magazinul la fel.

Le dau ordin de evacuare ca sa isi gaseasca alt sediu. I-am suportat destul", a declarat Ionut Negoita, potrivit GSP.