'Modelul Dinamo', preluat si in Turcia! Conducerea lui Fenerbahce cere ajutorul fanilor pentru transferul lui Ozil

Fenerbahce este aproape sa dea marea lovitura pe piata transferurilor si sa il aduca pe Mesut Ozil.

Cazut in dizgratia lui Mikel Arteta la Arsenal, Ozil urmeaza in cel mai scurt timp sa semneze cu echipa de pe locul doi din Turcia din postura de jucator liber de contract.

Doar ca acest transfer va pune o presiune uriasa pe bugetul lui Fenerbahce care, conform informatiilor aparute in presa din Turcia, ar avea datorii de aproximativ 500 de milioane de euro.

In acest context, Mirror informeaza ca oficialii lui Fener se afla in situatia de a obtine bani din surse externe pentru a-i putea plati salariul de aproximativ 15 milioane de euro pe sezon mijlocasului german in varsta de 32 de ani.

Fenerbahce president asks FANS to help fund Mesut Ozil's £13m salary https://t.co/GCHh0uGGBj — MailOnline Sport (@MailSport) January 24, 2021

Presedintele clubului, Ali Koc, chiar a initiat o campanie, numita 'Campania Mesutol', prin intermediul careia le cere ajutorul financiar fanilor pentru a putea realiza in cele din urma acest transfer.

"Avem o cerere catre fanii nostri. Va rugam sa continuati sa ne sustineti, suntem dependenti de sustinerea voastra financiara", a transmis Koc potrivit Daily Record.