E gata! Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin. Impresarul a spus totul despre viitorul internaționalului român

Deși presa internațională a speculat intens pe marginea unei eventuale mutări a tricolorului în Italia, la Fiorentina, Florin Manea , reprezentantul fotbalistului le-a tăiat entuziasmul fanilor violeți. Potrivit impresarului, englezii nu au primit nicio propunere oficială în acest moment, iar obiectivul prioritar rămâne continuarea aventurii la Londra.

Lupta pentru un loc de titular în Premier League

Florin Manea a explicat că jucătorul cotat la 20 de milioane de euro este dispus să muncească pentru a-și recâștiga locul în primul „11”, chiar dacă gruparea londoneză a adus recent un alt fundaș central.

„Mai avem 4 ani de contract cu Tottenham. Nu știu, poate rămâne să se lupte pentru un loc de titular. Aștept să vorbesc cu Tottenham. Deocamdată, nu am nicio ofertă concretă. Dacă actualul club consideră că trebuie ca Radu să plece, ok. Dar nu există stres în momentul de față”, a transmis Florin Manea, potrivit Digisport.

Referitor la discuțiile legate de alte echipe din Serie A sau de un interes din partea nemților de la RB Leipzig, reprezentantul jucătorului a adăugat:

„În Serie A încă nu se știe nimic, s-au schimbat directori, antrenori. Legat de Leipzig, au fost acele discuții în iarnă, am mai vorbit și după, dar nu s-a întâmplat nimic. Strategia mea este ca Radu să continue la Tottenham, dar depinde ce zic cei de acolo”, a mai spus agentul.

Achiziționat în ianuarie 2024 de la Genoa pentru suma de 25 de milioane de euro, Radu Drăgușin este legat contractual de echipa din capitala Angliei până în vara anului 2030.