E gata! Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin. Impresarul a spus totul despre viitorul internaționalului român

E gata! Ce se întâmplă cu Radu Drăgușin. Impresarul a spus totul despre viitorul internaționalului român Stranieri Radu Drăgușin / Foto: Imago Images
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Impresarul lui Radu Drăgușin a dezvăluit ce se întâmplă cu fotbalistul român după doi ani și jumătate la Tottenham.

TAGS:
TottenhamFlorin Manearadu dragusin
Din articol

Deși presa internațională a speculat intens pe marginea unei eventuale mutări a tricolorului în Italia, la Fiorentina, Florin Manea, reprezentantul fotbalistului le-a tăiat entuziasmul fanilor violeți. Potrivit impresarului, englezii nu au primit nicio propunere oficială în acest moment, iar obiectivul prioritar rămâne continuarea aventurii la Londra.

Lupta pentru un loc de titular în Premier League

Florin Manea a explicat că jucătorul cotat la 20 de milioane de euro este dispus să muncească pentru a-și recâștiga locul în primul „11”, chiar dacă gruparea londoneză a adus recent un alt fundaș central.

„Mai avem 4 ani de contract cu Tottenham. Nu știu, poate rămâne să se lupte pentru un loc de titular. Aștept să vorbesc cu Tottenham. Deocamdată, nu am nicio ofertă concretă. Dacă actualul club consideră că trebuie ca Radu să plece, ok. Dar nu există stres în momentul de față”, a transmis Florin Manea, potrivit Digisport.

Referitor la discuțiile legate de alte echipe din Serie A sau de un interes din partea nemților de la RB Leipzig, reprezentantul jucătorului a adăugat:

„În Serie A încă nu se știe nimic, s-au schimbat directori, antrenori. Legat de Leipzig, au fost acele discuții în iarnă, am mai vorbit și după, dar nu s-a întâmplat nimic. Strategia mea este ca Radu să continue la Tottenham, dar depinde ce zic cei de acolo”, a mai spus agentul.

Achiziționat în ianuarie 2024 de la Genoa pentru suma de 25 de milioane de euro, Radu Drăgușin este legat contractual de echipa din capitala Angliei până în vara anului 2030.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse
Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse
ARTICOLE PE SUBIECT
Rafael Van der Vaart a văzut ce înlocuitor vrea să aducă Tottenham pentru Radu Drăgușin și a reacționat: ”Îmi plânge inima!”
Rafael Van der Vaart a văzut ce înlocuitor vrea să aducă Tottenham pentru Radu Drăgușin și a reacționat: ”Îmi plânge inima!”
A plecat de la Tottenham și vrea să îl ia după el pe Radu Drăgușin
A plecat de la Tottenham și vrea să îl ia după el pe Radu Drăgușin
Veste excelentă pentru Radu Drăgușin! Manchester United pregătește oferta
Veste excelentă pentru Radu Drăgușin! Manchester United pregătește oferta
ULTIMELE STIRI
Reacția FRF după retragerea lui Florin Niță! Cuvântul mare folosit
Reacția FRF după retragerea lui Florin Niță! Cuvântul mare folosit
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!
Au pus capăt negocierilor! Arabii au dezvăluit concluziile discuțiilor dintre Cosmin Olăroiu și Al-Jazira
Au pus capăt negocierilor! Arabii au dezvăluit concluziile discuțiilor dintre Cosmin Olăroiu și Al-Jazira
David Lazar schimbă echipa și rămâne în Superligă: ”Mult succes!”
David Lazar schimbă echipa și rămâne în Superligă: ”Mult succes!”
Ce s-a întâmplat la primul antrenament deschis al Iranului la Campionatul Mondial
Ce s-a întâmplat la primul antrenament deschis al Iranului la Campionatul Mondial
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Oferta carierei pentru Rădoi: „Mi-a zis că îi dau 3 milioane de euro pe an!“

Oferta carierei pentru Rădoi: „Mi-a zis că îi dau 3 milioane de euro pe an!“

Real Madrid a dat lovitura: 300.000.000€

Real Madrid a dat lovitura: 300.000.000€

A început Campionatul Mondial! Shakira a cântat la ceremonia de deschidere

A început Campionatul Mondial! Shakira a cântat la ceremonia de deschidere

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Gata, Bernardo Silva semnează: „Here we go!”

Gata, Bernardo Silva semnează: „Here we go!”

OUT! Încă un fotbalist „picat” la FCSB. Anunțul lui Gigi Becali

OUT! Încă un fotbalist „picat” la FCSB. Anunțul lui Gigi Becali



Recomandarile redactiei
Au pus capăt negocierilor! Arabii au dezvăluit concluziile discuțiilor dintre Cosmin Olăroiu și Al-Jazira
Au pus capăt negocierilor! Arabii au dezvăluit concluziile discuțiilor dintre Cosmin Olăroiu și Al-Jazira
Reacția FRF după retragerea lui Florin Niță! Cuvântul mare folosit
Reacția FRF după retragerea lui Florin Niță! Cuvântul mare folosit
David Lazar schimbă echipa și rămâne în Superligă: ”Mult succes!”
David Lazar schimbă echipa și rămâne în Superligă: ”Mult succes!”
FCSB poate să își ia gândul de la Florinel Coman! Destinația surpriză a atacantului
FCSB poate să își ia gândul de la Florinel Coman! Destinația surpriză a atacantului
Jaqueline Cristian, pas greșit în „duelul frumuseților” din optimile WTA Queen's
Jaqueline Cristian, pas greșit în „duelul frumuseților” din optimile WTA Queen's
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Florin Manea a pus capăt speculațiilor despre viitorul lui Radu Drăgușin: "Hai să ne clarificăm!"
Florin Manea a pus capăt speculațiilor despre viitorul lui Radu Drăgușin: "Hai să ne clarificăm!"
Ciprian Marica l-a sunat pe Florin Manea după ce Drăgușin a fost imperial cu Ucraina la EURO, iar agentul a reacționat: ”M-a sunat Fabrizio Romano”
Ciprian Marica l-a sunat pe Florin Manea după ce Drăgușin a fost imperial cu Ucraina la EURO, iar agentul a reacționat: ”M-a sunat Fabrizio Romano”
CITESTE SI
O mamă a fost oprită la îmbarcare și a ratat vacanța în Grecia, deși avea pașaportul valabil. Greșeala care a costat-o scump

stirileprotv O mamă a fost oprită la îmbarcare și a ratat vacanța în Grecia, deși avea pașaportul valabil. Greșeala care a costat-o scump

Un fost ofițer Air Force, dezvăluiri despre extrateștri. ”Guvernul îi ascunde de ochii publicului”. Ce spune despre Incidentul de la Varginha

protv Un fost ofițer Air Force, dezvăluiri despre extrateștri. ”Guvernul îi ascunde de ochii publicului”. Ce spune despre Incidentul de la Varginha

Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse

stirileprotv Cum va arăta Guvernul Tomac. Lista miniștrilor propuși de premierul desemnat - surse

Dacia Spring nu va mai putea fi cumpărată prin Rabla 2026. Programul nu include mașinile electrice produse în China

stirileprotv Dacia Spring nu va mai putea fi cumpărată prin Rabla 2026. Programul nu include mașinile electrice produse în China

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!