"A fost o perioada extrem de grea! Nu l-am mai vazut asa niciodata!" Ce decizie ar fi luat Dan Petrescu referitor la plecarea de la CFR Cluj

Au aparut noi informatii in legatura cu ceea ce isi doreste sa faca Dan Petrescu.

Antrenorul celor de la CFR Cluj a declarat recent ca are nevoie de o pauza si imediat au aparut informatii privind ofertele pe care le-ar avea. Petrescu nu poate, insa, sa plece de pe banca tehnica a campioanei Romaniei decat daca plateste o clauza importanta.

Oficialul clujenilor, Marius Bilasco, a spus in aceasta dimineata ca nu se pune problema ca Dan Petrescu sa plece acum de la CFR. Antrenorul are planuri mari la echipa si vrea sa obtina calificarea in primavara europeana.

"Ramane la CFR pentru ca mai are contract. Avem aceasta misiune de a merge mai departe in Europa League. In campionat trebuie sa ne batem pana la final si va mai aparea si a treia competiție, Cupa Romaniei. A fost o perioada extrem de grea pentru el. Cred ca acele declaratii le-a facut intr-un moment in care era epuizat. L-a marcat faptul ca avea jucatori accidentati pe aceeasi pozitie. Stiti foarte bine ca Dan tine foarte mult la defensiva si mai ales la zona centrala.

Daca e sa ne uitam exact la ce a declarat, nu a zis ca va pleca acum. A facut referire la momentul cand va pleca, daca se va intampla asta, si a spus de acea pauza de care are nevoie. Cat l-am avut eu antrenor nu l-am vazut niciodata atat de tensionat, nici cand am jucat cu titlul pe masa. Cred ca aceasta stare a venit din cauza ca intalneam un adversar valoros si nu se putea baza pe jucatorii care au demonstrat ca merita sa fie titulari", a declarat Bilasco, potrivit GSP.

In urmatoarea etapa din Liga 1, CFR Cluj joaca duminica, de la ora 20:00, in compania celor de la UTA Arad.