3 dintre 'perlele' lui Becali, in topul celor mai buni fotbalisti U23 din Liga 1! Craiova si CFR Cluj, pe podium! Cine este cel mai bine cotat

FCSB este cel mai bine reprezentata intr-un top al celor mai buni tineri jucatori din Liga 1.

3 jucatori din echipa lui Gigi Becali sunt prezenti in Top 10 fotbalisti cu varsta mai mica de 23 de ani, realizat pe baza indicelui InStat, potrivit GSP. CFR Cluj si Universitatea Craiova sunt reprezentate de cate doi jucatori fiecare.

Pe locul 1, cu cel mai bun coeficient, se afla Dennis Man (index 347), care este lider si in topul golgeterilor si al pasatorilor din Liga 1. 'Perla' lui Becali ocupa locul 2 la nivel national in clasamentele driblingurilor reusite si al paselor care au lansat ocazii importante de gol.

Pe a doua pozitie in topul celor mai buni fotbalisti sub 23 de ani se afla Olimpiu Morutan (index 291), care a avut un start foarte bun de sezon, atragandu-le atentia celor de la Inter care il monitorizeaza atent. Mijlocasul a reusit 3 goluri si 5 assist-uri in 9 partide in aceasta stagiune in care a reusit sa se impuna drept un jucator de baza al echipei lui Toni Petrea.

Podiumul clasamentului tinerilor jucatori din Romania este completat de Denis Ciobotariu (index 282). Fotbalistul lui Dan Petrescu s-a remarcat in acest sezon gratie jocului aerian, reusind sa castige 88% dintre duelurile in care a fost implicat.

Iata cum arata locurile 4-10 ale topului:

4. Alexandru Cicaldau, Universitatea Craiova (index 270)

5. Alexandru Matan, Viitorul (index 268)

6. Cristian Manea, CFR Cluj (index 262)

7. Stefan Vladoiu, Universitatea Craiova (index 262)

8. Eduard Florescu, FC Botosani (index 261)

9. Marian Aioani, Chindia Targoviste (index 259)

10. Darius Olaru, FCSB (index 257)