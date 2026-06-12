OFICIAL David Lazar schimbă echipa și rămâne în Superligă: ”Mult succes!”

David Lazar schimbă echipa și rămâne în Superligă: ”Mult succes!” Superliga
SPORT.RO
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Sepsi OSK a început în forță campania de achiziții, după promovarea în Superliga României.

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David Lazar (34 de ani), care a retrogradat cu Hermannstadt la finele sezonului recent încheiat, va rămâne în Superligă. A semant un contract pentru următoarele două sezoane cu Sepsi.

Covăsnenii au oficializat mutarea în cursul zilei de vineri, prin intermediul unui comunicat oficial postat pe rețelele de socializare.

David Lazar, oficial la Sepsi

„Lotul Sepsi OSK s-a întărit cu un nou portar: clubul nostru a ajuns la un acord cu David Lazar, care își va continua cariera la Sfântu Gheorghe în următoarele două sezoane.

În vârstă de 34 de ani, goalkeeper-ul a evoluat ultima dată pentru FC Hermannstadt, iar de-a lungul carierei a mai îmbrăcat tricoul echipelor FC Argeș, Universitatea Craiova, FC Buzău, Astra Giurgiu, Vejle BK, Pandurii Târgu Jiu și FC Botoșani.

Îi urăm mult succes lui David în noua etapă a carierei sale la Sfântu Gheorghe!”, a transmis Sepsi OSK.

Laszlo Dioszegi: ”Vrem să scăpăm de retrogradare”

Finanțatorul echipei pune la cale mai multe mutări în această perioadă. În primul rând, ar vrea să readucă lângă echipă sponsorii care au investit înainte de retrogradarea echipei în Liga 2, iar apoi, după conturarea unui buget, vor exista mișcări și pe piața transferurilor.

În primul an de Superligă, Sepsi urmărește o clasare în zona locurilor 10-12, pentru salvarea directă de la retrogradare, fără emoțiile unui baraj.

„În primul an, sută la sută să scăpăm de la retrogradare, să nu jucăm nici măcar barajul. Unde se situează acum Csikszereda. Deci am fi mulțumiți dacă am reuși să terminăm pe locul 10-11”, a spus Dioszegi, pentru Sport.ro.

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