David Lazar (34 de ani), care a retrogradat cu Hermannstadt la finele sezonului recent încheiat, va rămâne în Superligă. A semant un contract pentru următoarele două sezoane cu Sepsi.

Covăsnenii au oficializat mutarea în cursul zilei de vineri, prin intermediul unui comunicat oficial postat pe rețelele de socializare.

David Lazar, oficial la Sepsi

„Lotul Sepsi OSK s-a întărit cu un nou portar: clubul nostru a ajuns la un acord cu David Lazar, care își va continua cariera la Sfântu Gheorghe în următoarele două sezoane.

În vârstă de 34 de ani, goalkeeper-ul a evoluat ultima dată pentru FC Hermannstadt, iar de-a lungul carierei a mai îmbrăcat tricoul echipelor FC Argeș, Universitatea Craiova, FC Buzău, Astra Giurgiu, Vejle BK, Pandurii Târgu Jiu și FC Botoșani.

Îi urăm mult succes lui David în noua etapă a carierei sale la Sfântu Gheorghe!”, a transmis Sepsi OSK.