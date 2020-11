Raspunsul CLAR al presedintelui lui CFR Cluj in legatura cu plecarea lui Petrescu de la echipa: "Lucrurile sunt foarte clare! Asta ne dorim noi!"

Dan Petrescu (52 ani) ia in calcul o posibila plecare de la CFR Cluj din cauza tensiunilor de la club si a rezultatelor din ultimele meciuri, cauzate de problemele de lot.

Antrenorul campioanei s-a plans in repetate randuri de lipsa de reactie a conducerii atunci cand a cerut transferuri la club si problemele din lot si rezultatele de slabe pe seama acestui aspect. La finalul meciului cu Arges, Petrescu a lasat sa se intelega ca se gandeste sa plece de la CFR Cluj, urmand sa isi anunte decizia dupa cateva zile de odihna.

Presedintele clubului, Marian Copilu, cel care a disparut o periaoda din viata publica din cauza unor probleme personale, a revenit la club si a vorbit despre planurile clubului cu antrenorul echipei.

"Am tot vazut in ultima vreme foarte multe discutii despre subiectul plecarii, poate au aparut discutiile si fiindca s-au petrecut multe lucruri neplacute in echipa: accidentari, jucatori indisponibili din cauza infectarii cu coronavirus. Ghinionul a facut ca trei dintre absenti sa fie fundasi centrali. Trei absenti din acelasi compartiment, intr-o perioada in care noi aveam meciuri din trei in trei zile, in campionat si in Europa League!

Referitor la antrenorul nostru, Dan Petrescu, din punctul de vedere al clubului sunt foarte clare lucrurile: ne dorim macar sa-si duca la capat contractul, unul valabil pana in vara anului 2022. Nici nu am avut pana acum vreo discutie cu el legata de plecarea sa. Sper ca in aceste trei-patru zile libere pe care le-a avut sa se fi odihnit cat de cat si sa revina langa echipa cu pofta de munca, asa cum a avut si pana acum", a spus Marian Copilu pentru Gazeta Sporturilor.