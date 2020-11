CFR Cluj, la un pas sa faca un transfer URIAS! Negocieri cu un fost atacant de la Liverpool, Chelsea si AC Milan: "Nu au fost probleme la salariu"

CFR Cluj a negociat cu un fost atacant de la Liverpool.

CFR Cluj a fost pe cale sa dea o lovitura uriasa pentru Liga 1, fiind la un pas sa il transfere pe atacantul Fabio Borini (29 de ani).

Internationalul italian a jucat in cariera la echipe ca Liverpool, Chelsea, AC Milan si AS Roma. Fotbalist cu peste 100 de meciuri in Premier League si aproape 100 in Serie A, Borini ajunsese la un acord cu CFR Cluj, anunta Pro Sport.

Cu toate acestea, mutarea a picat dintr-un motiv incredibil. Atacantul ajunsese la o intelegere cu privire la salariul care urma sa il incaseze si chiar incepuse sa se oriendeze pentru o posibila locuinta in Cluj. Conform sursei citate, mutarea a picat in ultimul moment din cauza sotiei lui Borini, care a refuzat sa vina in Romania.

"Nu si-a putut convinge sotia. La salariu nu au fost probleme. A decis sa astepte pana in iarna", a spus un apropiat al clubului, potrivit Pro Sport.